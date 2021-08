Le directeur des jeux YouTube, Ryan Wyatt, révèle pourquoi il est extrêmement optimiste sur les NFT ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Publicité





Le responsable des jeux chez YouTube, Ryan Wyatt, a révélé qu’il était optimiste sur les NFT. Il explique que l’industrie du jeu se tournerait, à long terme, vers un modèle de jeu pour gagner utilisant la blockchain et les NFT. Ce modèle alimenterait également un marché ouvert pour les actifs numériques dans le jeu, apportant de la liquidité aux éléments numériques actuellement illiquides.

Wyatt – qui est également actuellement responsable mondial des partenariats de jeux chez Google et responsable des activités de réalité virtuelle et augmentée chez YouTube – a fait cette déclaration dans un récent tweet. Il a également noté que les NFT prenant le contrôle de l’industrie du jeu étaient « évidents ».

Je suis optimiste sur les NFT. Je pense que le jeu pour gagner est le prochain modèle de jeu majeur, ainsi qu’un marché ouvert pour les articles numériques dans le jeu ; la plupart des actifs du jeu sont illiquides, ce qui est insensé pour moi. Tout cela changera à long terme grâce à la blockchain et aux NFT. C’est une évidence. – Ryan Wyatt (@Fwiz) 21 août 2021

Les NFT sont passés d’une simple mode Internet à une industrie d’un milliard de dollars. Ils ont trouvé des applications importantes et changent la façon dont les actifs numériques, ainsi que les actifs du monde réel, sont identifiés, approuvés, vérifiés et détenus de manière unique.

Dans sa forme la plus simpliste, un jeton non fongible est un acte virtuel qui transmet la propriété d’un actif numérique. Tout comme la crypto-monnaie, les NFT exploitent une plate-forme blockchain (le plus souvent Ethereum) pour identifier et prouver de manière unique l’existence et la tenue des registres d’une transaction.

Le marché du NFT croît à un rythme incroyablement rapide et a suscité l’intérêt de nombreuses industries. Au cours des derniers jours à peine, l’espace NFT a accueilli la nouvelle selon laquelle le géant du commerce électronique, Alibaba, a lancé une nouvelle plate-forme NFT propriétaire.

Le rapport publié dans le South China Morning Post (SCMP) a souligné que la nouvelle plate-forme appelée « Blockchain Digital Copyright and Asset-Trade », permettrait aux écrivains, musiciens, développeurs de jeux et autres artistes de vendre les droits de leur contenu via blockchain. La plate-forme émettra des NFT via la New Copyright Blockchain – une plate-forme blockchain gérée par le comité du droit d’auteur de la Sichuan Blockchain Association.

Les affaires sont également en plein essor pour les NFT et les plates-formes NFT existantes, car les ventes de NFT battent les records qu’elles se sont fixés. En mars, Mike Winkelmann – l’artiste numérique connu sous le nom de Beeple – a vendu le NFT le plus cher du moment lors d’une vente aux enchères chez Christie’s. Son collage, Everyday: The First 5000 Days, s’est vendu pour 69 millions de dollars, ce qui fait de lui le classement parmi les trois artistes vivants les plus précieux.

Le monde du sport a également été témoin de la popularité croissante des NFT. L’industrie entretient une relation de longue date avec les NFT sous la forme d’objets de collection. Récemment, la star du football Lionel Messi a rejoint le train, lançant sa collection NFT “The Messiverse”. Messi, qui recevait auparavant une partie de ses frais de transfert pour avoir rejoint le Paris Saint Germain, côté français, en crypto-monnaie, s’est associé à l’artiste numérique australien BossLogic pour le jeton non fongible.

La collection qui a été lancée exclusivement sur la plate-forme Ethernity comprend des images spéciales du footballeur, qui est souvent considéré comme le meilleur au monde, représenté comme un roi, un Titan grec et un super-héros.