Le directeur des matières premières de Goldman Sachs appelle à un supercycle d’une décennie

Jeffrey Currie a recommandé aux investisseurs de « rester longtemps » sur les matières premières en raison du supercycle, entraîné par une baisse structurelle de l’offre et une hausse de la demande.

L’ancien PDG de WeWork, Adam Neumann, souhaite investir dans les crypto-monnaies.

S’exprimant publiquement pour la première fois en deux ans, lors du New York Times DealBook Summit mardi, Neumann a déclaré qu’il investissait actuellement via un family office dans les crypto-monnaies.

Neumann aurait vendu des actions d’une valeur de plus de 700 millions de dollars pour démarrer son propre family office.

Les crypto-monnaies ont connu un début de semaine haussier alors que Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique juste au-dessus de 68 500 $ tandis que l’Ether a atteint un nouveau sommet à 4 845 $.

La capitalisation boursière totale du marché des crypto-monnaies a également dépassé les 3 000 milliards de dollars.

Selon Jeffrey Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, les matières premières sont dans un supercycle entraîné par la reprise après la pandémie de COVID-19 et les mesures de relance stimulant la demande.

« Nous nous attendons à un marché haussier structurel des matières premières, très similaire à ce que nous avons vu dans les années 2000 ou 1970 », a déclaré Currie lors du . Commodities Summit. « À la base, il n’y a pas seulement une baisse structurelle de l’offre dans l’ensemble du complexe des produits de base, mais c’est aussi une augmentation structurelle de la demande », a-t-il ajouté.

Selon Currie, ce supercycle pourrait être « pluriannuel, potentiellement une décennie ».

Il a en outre cité les efforts de décarbonisation, la rivalité américano-chinoise pour contrôler les technologies futures et des efforts tels que le plan d’infrastructure de mille milliards de dollars qui a été adopté très récemment pour améliorer le niveau de vie comme la raison d’une augmentation de la demande de matières premières.

Alors que Currie n’a pas fait référence au Bitcoin, mais au pétrole, au cuivre et à l’aluminium lorsqu’il a recommandé aux investisseurs de « rester longtemps » sur les matières premières en raison du supercycle, les acteurs du marché de la cryptographie comme le PDG et cofondateur de Three Arrows Capital, Su Zhu, ont appelé à un supercycle crypto tout au long de cette année.

« Maintenant que le monde comprend que la crypto est dans un supercycle », a déclaré Zhu, des projets miniers renouvelables apparaissent partout dans le monde, en particulier dans les pays les plus pauvres. « Cela crée une puissance douce, une provenance et aligne les non-alignés sur une véritable troisième voie », a-t-il ajouté.

Bitcoin BTC

66 458,11 $

-0,32%

-1,94%

+6.36%

Ethereum ETH

4 722,18 $

-0,37%

-1,66 %

+4.21%

