Le directeur des ressources humaines de Blizzard « n’est plus dans l’entreprise »

Le chef du département des ressources humaines de Blizzard est devenu le deuxième dirigeant à quitter l’entreprise aujourd’hui à la suite d’une plainte pour discrimination récemment déposée. Comme l’a rapporté Bloomberg, Jesse Meschuk, responsable des ressources humaines mondiales de l’entreprise, a maintenant quitté l’entreprise, peu de temps après que le président de Blizzard, J. Allen Brack, a également quitté l’entreprise.

Un porte-parole d’Activision Blizzard a confirmé à GameSpot que “Jesse Meschuk n’était plus dans l’entreprise”, mais a refusé de commenter davantage. Il n’y a eu aucun mot officiel indiquant si les départs de Meschuk et Brack sont le résultat de l’action d’Activision Blizzard.

Il semble également que Meschuk ait supprimé son compte Twitter, bien que l’on ne sache pas exactement quand cela s’est produit. Meschuk n’a pas été nommé directement dans le procès comme Brack l’était; cependant, le procès alléguait que le service des ressources humaines de Blizzard était complice du harcèlement d’employés.

Le procès, déposé par le California Department of Fair Employment and Housing en juillet, alléguait que les victimes de harcèlement étaient “découragées de porter plainte car le personnel des ressources humaines était connu pour être proche des harceleurs présumés”. Dans un rapport d’Axios, une douzaine d’employés actuels et anciens d’Activision Blizzard ont déclaré que non seulement le service des ressources humaines de l’entreprise n’avait pas aidé les victimes, mais qu’il les avait activement écartées et licenciées. L’une des personnes citées par Axios a déclaré que les RH répondraient régulièrement aux tentatives de signalement de harcèlement par des déclarations telles que “Ce n’est pas un combat que vous voulez.”

“Nous évaluons immédiatement les managers et les dirigeants de l’entreprise”, a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, dans une lettre répondant aux allégations. “Toute personne ayant entravé l’intégrité de nos processus d’évaluation des réclamations et d’imposition des conséquences appropriées sera licenciée.”

Un actionnaire a également déposé une plainte contre Activision Blizzard, affirmant que la société avait fait des déclarations “fausses et trompeuses” au sujet de l’enquête en cours par la Californie. Les employés d’Activision Blizzard ont également organisé un débrayage la semaine dernière, exigeant que l’entreprise apporte des changements et réponde aux accusations formulées dans le procès.