Le directeur des ressources humaines de Bungie démissionne, avait signalé un cadre pour abus

Une semaine après un important rapport d’IGN détaillant des allégations troublantes de culture d’entreprise, de crise et de pratiques d’embauche au sein de Bungie, la responsable des ressources humaines du studio a démissionné de son poste.

Dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise vu par IGN et envoyé plus tôt dans la journée, Gayle d’Hondt – qui travaille avec le studio depuis 2007 – dit que pour que Bungie puisse aller de l’avant avec les problèmes qui le tourmentent depuis des années, il lui faudra pour le faire avec son équipe RH « en grande partie composée de personnes nouvelles chez Bungie ».

« Je sais qu’il faut leur faire confiance pour être vos défenseurs – et non pas étiquetés comme » facilitateurs « ou considérés comme des ressources d’entreprise qui offrent aux mauvais acteurs un refuge », dit une partie de l’e-mail, avant d’ajouter que son temps chez Bungie avait été ponctué avec des « conflits interpersonnels profondément difficiles », pouvant aller jusqu’au licenciement de collègues pour « performance, mauvais comportement et discrimination, racisme et harcèlement sexuel ».

De manière alarmante, d’Hondt mentionne également dans l’e-mail à l’échelle de l’entreprise ses propres expériences, soulignant les abus qu’elle a subis de la part « d’un homme, d’un cadre et de quelqu’un que je pensais être mon ami chez Bungie – ce qui a conduit Bungie à le licencier ».

Elle termine l’e-mail par « Je suis fière du travail que j’ai fait dans cette entreprise. Je pense avoir fait des recommandations qui étaient dans le meilleur intérêt de nos employés et au service de l’entreprise que nous souhaitons devenir. Je crois aussi que nous avons fait des erreurs, et que pour devenir la meilleure version de nous-mêmes – l’entreprise que je sais que nous pouvons être – nous devons les reconnaître et les affronter, de bonne foi, et grandir ensemble.

Le rapport original a mis en évidence des problèmes particuliers de crise au sein de l’équipe narrative de Bungie, ainsi que des histoires de « défaillances structurelles avec un groupe de gestionnaires qui sont devenus connus pour avoir réprimandé les employés, encouragé la crise et tenu constamment des remarques racistes et sexistes ».