Le directeur des ressources humaines de Bungie démissionne

La responsable des ressources humaines du fabricant de Destiny Bungie, Gayle d’Hondt, a démissionné de son poste au studio.

C’est selon IGN, qui rapporte que d’Hondt a envoyé un e-mail aux employés annonçant qu’elle quittait le poste et qu’elle voulait faire « tout en mon pouvoir » pour s’assurer que Bungie est un « environnement sûr, accueillant et solidaire . » Elle a également déclaré qu’il était essentiel que l’équipe des ressources humaines – les ressources humaines – soit composée de personnes « nouvelles à Bungie ». On ne sait pas si d’Hondt quitte complètement le studio ou change simplement de position.

« Je sais qu’il faut leur faire confiance pour être vos défenseurs – et non pas étiquetés comme » facilitateurs « ou considérés comme des ressources de l’entreprise qui offrent un refuge sûr aux mauvais acteurs », a écrit d’Hondt.

Elle a poursuivi : « Je suis fière du travail que j’ai accompli dans cette entreprise. Je pense avoir fait des recommandations qui étaient dans le meilleur intérêt de nos employés et au service de l’entreprise que nous souhaitons devenir. Je pense également que nous avons fait des erreurs, et que pour devenir la meilleure version de nous-mêmes – l’entreprise que je sais que nous pouvons être – nous devons les reconnaître et les affronter, de bonne foi, et grandir ensemble. »

Cela fait suite à un exposé sur la culture de travail de Bungie par IGN, qui montre que le développeur a eu des problèmes d’abus, de harcèlement et d’inconduite au fil des ans, mais que les choses s’étaient améliorées.

