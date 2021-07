Le directeur d’Original Suicide Squad appelle le studio à propos de la coupe originale et approuve The Suicide Squad

Le réalisateur de Suicide Squad, David Ayer, a sauté sur Twitter cette semaine pour faire part de ses griefs aux critiques et au studio qui a sorti le film de 2016. Dans la lettre de trois pages, Ayer se distancie encore une fois de la coupe théâtrale de Suicide Squad et souhaite et souhaite bonne chance au réalisateur James Gunn.

“Je ne sais pas ce que c’est que d’arrêter. Je ne suis pas qui vous pensez que je suis”, dit Ayer dans la lettre. Le réalisateur décrit son éducation et sa jeunesse difficiles avant de rejoindre la Marine et de faire des petits boulots avant de devenir scénariste.

“J’ai mis ma vie dans Suicide Squad”, a écrit Ayer à propos du film de 2016. “J’ai fait quelque chose d’incroyable – ma coupe est [an] voyage complexe et émotionnel avec des “mauvaises personnes” qui sont foutues et rejetées (un thème qui résonne dans mon âme). La coupe en studio n’est pas mon film. Relisez ça.”

Ayer’s Suicide Squad a été notoirement bricolé par Warner Bros. Dans un tweet de l’année dernière, le réalisateur a attribué l’ingérence aux dirigeants choqués par les critiques négatives de Batman v Superman: Dawn of Justice et le succès de Deadpool, et a déclaré dans un autre que “c’est épuisant se faire botter le cul pour un film qui a reçu le traitement Edward aux mains d’argent.” Parallèlement à la sortie de la Ligue de justice de Zack Snyder plus tôt cette année, l’intérêt des fans pour la coupe originale du film d’Ayers a augmenté, et Ayer a déclaré ce printemps qu’il voulait toujours que sa coupe voie le jour, mais Warner Bros. Brass dit que c’est n’arrive pas.

“Et ma coupe n’est pas la coupe du réalisateur de 10 semaines”, a poursuivi Ayer. “C’est un montage à pleine maturité de Lee Smith debout sur l’incroyablement [sic] œuvre de John Gilroy. C’est toute la brillante partition de Steven Price, sans une seule chanson radio en tout. Il a des arcs de caractères traditionnels, des performances étonnantes, une résolution solide du 3ème acte. Une poignée de personnes l’ont vu. Si quelqu’un dit qu’il l’a vu, ce n’est pas le cas.”

Ayer ne s’adresse pas directement à Warner Bros. en ce qui concerne le film Suicide Squad qu’il a réalisé, cependant, déclarant que “Je n’ai jamais raconté ma version de l’histoire et je ne le ferai jamais. Pourquoi? Pour la même raison, personne ne saura ce qui s’est passé le mon sous-marin, je garde mes pactes [sic]. Je suis vieille école comme ça. J’ai donc fermé ma bouche et pris le tsunami de critiques personnelles parfois choquantes. Pourquoi? C’est ce que j’ai fait toute ma vie. De vrais discours sur lesquels je préfère me faire tirer dessus.”

Ayer est plus optimiste sur la prochaine non-suite de James Gunn, qui devrait sortir la semaine prochaine.

“Je suis tellement fier de James et excité par le succès à venir”, a écrit Ayer. “Je soutiens WB et je suis ravi que la franchise ait les jambes dont elle a besoin. Je soutiens tout le monde, les acteurs, l’équipe. Chaque film est un miracle. Et celui de Jame [sic] travail brillant sera les miracles des miracles. J’apprécie ta patience.”

“Je ne parlerai plus publiquement de cette affaire”, a déclaré Ayer, apparemment dans le but de poursuivre les discussions sur une “coupe Ayer” de Suicide Squad.

The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, sortira le vendredi 6 août dans les deux cinémas et sur HBO Max. Avant la sortie, vous pouvez consulter notre critique et voir ce que disent les autres critiques, et apprendre pourquoi The Suicide Squad n’est pas le film que vous pourriez penser, directement de James Gunn lui-même.