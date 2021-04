Le directeur d’Overwatch Kaplan quitte Blizzard

Le directeur du jeu de tir de héros Overwatch de Blizzard, Jeff Kaplan (photo), quitte l’entreprise.

La nouvelle a été révélée dans un article sur le site Web de la société, après avoir travaillé chez Blizzard pendant environ 19 ans. Le vétéran de la société Aaron Keller accède au poste de directeur de jeu pour Overwatch. Kaplan a été le visage public du titre depuis ses débuts en 2016.

“Je quitte Blizzard Entertainment après 19 années incroyables”, a écrit Kaplan.

«C’était vraiment l’honneur d’une vie d’avoir l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres de Blizzard qui ont soutenu nos jeux, nos équipes de jeu et nos joueurs. Mais je tiens à remercier tout particulièrement les merveilleux développeurs de jeux qui ont partagé avec moi le chemin de la création. »

Pendant ce temps, Keller a déclaré qu’il n’avait “aucune prétention à remplir les chaussures de Jeff”, ajoutant que le travail sur Overwatch 2 se déroulait à “un bon rythme”.

«Jeff a été un excellent leader, mentor et ami, et il sait à quel point il va nous manquer», a-t-il déclaré.

«J’ai eu la chance de travailler avec lui et le reste de l’équipe d’Overwatch pendant de nombreuses années pour construire quelque chose qui continue d’inspirer les gens du monde entier, et je suis honoré de porter le flambeau de l’avant.

«J’adore Overwatch. De nos premières pièces d’art conceptuel, aux premières cartes que nous avons construites, à la première fois que j’ai pu courir en tant que Tracer (qui à ce moment-là a tiré des faisceaux laser hors de ses yeux), ce jeu a juste cliqué avec moi. J’adore son monde inspirant, plein d’espoir et magnifique pour lequel il vaut la peine de se battre. J’adore ses personnages – plus grands que nature, colorés, puissants et globaux. Et par-dessus tout, j’aime le gameplay rapide et fluide qui nécessite un travail d’équipe, situationnel sensibilisation et prise de décision rapide.

Je reconnais également que créer des jeux chez Blizzard a toujours été un effort de groupe et jamais un seul point de vue. Avec le reste de l’équipe, je me sens chanceux que nous ayons un solide banc de responsables du développement et de la création, de nombreux artistes et designers Blizzard chevronnés, ainsi que du sang nouveau extrêmement talentueux, ainsi que des tonnes de soutien dans toute l’entreprise pour le jeu en direct. et pour Overwatch 2. “

Kaplan est le dernier vétérinaire Blizzard à quitter l’entreprise.

