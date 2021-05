Le directeur du Bilboquet s’excuse auprès de la légende des Hawks d’Atlanta, Dominique Wilkins, après une controverse sur le racisme ⋆ .

via Twitter

* Vice-président des Atlanta Hawks et ancien joueur de la NBA Dominique Wilkins dit qu’il a été renvoyé d’un restaurant populaire de Buckhead en raison du racisme.

C’est arrivé au Bilboquet, un bistrot français dans The Shops Buckhead Atlanta.

«Au cours de mes nombreuses années dans le monde, j’ai mangé dans certains des plus grands restaurants du monde, mais je n’ai jamais ressenti de préjugés ni été détourné à cause de la couleur de ma peau, jusqu’à aujourd’hui», a-t-il écrit sur Twitter.

Wilkins a déclaré que le personnel du Bilboquet lui avait refusé le service pour ses vêtements décontractés de marque.

«La discrimination a de nombreux déguisements différents, vous savez. Dans ce cas, il est déguisé par un code vestimentaire », a déclaré Wilkins. «J’espère juste qu’ils en tireront des leçons et qu’ils pourront obtenir une certaine égalité en matière de diversité et ce type de formation pour se prémunir contre cela.

Je suis sûr que ce n’est pas la première fois que des Noirs sont refusés au restaurant pour des raisons insignifiantes. Mais comme une célébrité apporte la chaleur, le restaurant n’a pas tardé à s’excuser auprès de Wilkins.

La direction dit que les membres du personnel seront recyclés et que des changements seront apportés à la politique de code vestimentaire.

La direction dit que les membres du personnel seront recyclés et que des changements seront apportés à la politique de code vestimentaire.

Voici la déclaration complète du restaurant:

«Nous nous excusons sincèrement auprès de Dominique Wilkins pour les événements survenus le 22 mai. Aucun client de nos restaurants ne doit se sentir malvenu ou moins, et nous en sommes profondément désolés. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire en sorte que M. Wilkins – ou qui que ce soit d’autre d’ailleurs – se sente ainsi dans notre restaurant.

«En tant que restaurant gastronomique haut de gamme en nappe blanche, nous avons mis en place un code vestimentaire pour offrir une expérience qui répond à la fois aux normes de notre marque et aux attentes de notre clientèle. Bien que nous continuions à avoir un code vestimentaire, nous nous rendons compte que notre politique actuelle est sujette à interprétation et peut être involontairement dégradante et source de division.

«En conséquence, nous apportons immédiatement des changements.

«Premièrement, nous fournirons une formation sur la diversité, l’équité et l’inclusion à tous les employés actuels et nous en ferons un élément dans le cadre de notre processus d’intégration des employés.

«Deuxièmement, nous réévaluons notre code vestimentaire et éliminons toute ambiguïté pouvant conduire à des malentendus.

«Troisièmement, nous établissons des protocoles plus rigides pour nous assurer que toutes les politiques, y compris notre code vestimentaire, sont appliquées de manière cohérente et équitable par le personnel. Il s’agira notamment de fournir au personnel une formation en communication pour s’assurer que tous les messages adressés aux clients sont clairement transmis et transmis de manière appropriée.

«Nous ne tolérerons aucun biais implicite ou explicite. Nous avons fait et continuerons de faire le travail pour que notre restaurant soit un endroit où tous se sentent les bienvenus.

«Encore une fois, nous nous excusons auprès de M. Wilkins et espérons que ces changements seront accueillis dans une perspective de progrès.»