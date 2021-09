Le directeur du campus du Bayern Munich affirme que Josip Stanisic est déjà un modèle pour les jeunes joueurs

in

L’une des meilleures découvertes du Bayern Munich cette saison a été l’émergence de Josip Stanisic. Le défenseur croate n’a que 21 ans et est sous contrat jusqu’en 2023. Avec Benjamin Pavard blessé et un manque de confiance en Bouna Sarr, Stanisic s’est montré à la hauteur au poste d’arrière droit.

Stanisic a été utilisé pour les amateurs du Bayern en 3e division la saison dernière mais a complètement convaincu Julian Nagelsmann de ses capacités dans sa préparation pour cette saison. Ce n’est pas seulement Nagelsmann qui a remarqué le défenseur né à Munich, cependant.

« C’est bien de voir avec quelle régularité il le montre sous une certaine pression avec les professionnels. C’est déjà extrêmement impressionnant à cet âge avec peu de matches de Bundesliga », a déclaré Jochen Sauer, responsable du campus du Bayern (per Abendzeitung).

Sauer déclare que la force mentale du jeune Croate est impressionnante. Il ne produisait aucun « moment wow » qui attirait l’attention des critiques. C’est sa stabilité et sa confiance en ses propres forces. Cela permet une cohérence tout au long des performances et son jeu repose sur la stabilité. Cette stabilité est ce qui l’aide à rester concentré dans les jeux et à rester concentré.

Sauer déclare que Stanisic a toujours montré cette stabilité dans les rangs des jeunes et en troisième division. Sauer est également convaincu que Stanisic est capable de jouer à plusieurs positions différentes sur le terrain. Nagelsmann apprécie également cette flexibilité sur le terrain. Dans cet esprit, on peut supposer que le Croate restera une option importante dans cette équipe même lorsque Benji reviendra.

« Lorsque Benjamin Pavard et Lucas Hernández seront de retour, ce sera aussi un défi pour lui de sécuriser la place. Mais je ne crains pas qu’il ne puisse pas persister au plus haut niveau professionnel sur le long terme », estime Sauer.

Herbert Hainer : « Notre chemin est clair. Nous nous appuierons davantage sur nos jeunes et notre campus. Nous sommes fiers du développement de Jamal Musiala et nous voulons développer plus de talents. Josip Stanišić nous procure également beaucoup de joie au moment” [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 31 août 2021

Nagelsmann est connu pour promouvoir les jeunes joueurs et renforcer leur jeu. Stanisic a été le premier joueur du Bayern à voir cette montée dans les rangs, mais beaucoup d’autres emboîteront certainement le pas. Selon vous, qui sera le prochain jeune joueur à se tailler une place dans l’équipe de Nagelsmann ?