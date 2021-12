Le directeur du CDC contredit la défense des tests omicron de Biden: « C’est exactement ce que nous attendions »

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, a sensiblement esquivé lundi une question concernant la chronologie d’omicron aux États-Unis alors que des questions émergent sur le moment où la Maison Blanche a eu vent pour la première fois de la nouvelle variante.

Lors d’une apparition sur « Special Report », Walensky a été interrogé sur la conférence de presse du président Biden plus tôt dans la journée, où il a décrit le plan de l’administration pour contenir la souche hautement contagieuse en achetant et en administrant davantage de tests au milieu d’importantes pénuries dans tout le pays.

LES REPORTERS DEMANDENT À BIDEN SI LE TEST DE PÉNURIE EST UN ÉCHEC POUR SON ADMINISTRATION

« Quand avez-vous réalisé, saviez-vous qu’omicron allait se propager aussi rapidement ? » Baier a demandé à Walensky. « Evidemment, vous avez eu l’Afrique du Sud en novembre. Quand avez-vous réalisé que ça allait être ça ? »

« Les choses évoluent rapidement », a déclaré Walensky à Baier. « Je sais que les gens sont inquiets, alors peut-être que nous prendrons du recul et réitérons, nous voyons maintenant omicron à 73% dans nos projections de ce que nous avons actuellement. Et dans certaines régions du pays, comme vous l’avez noté, les zones sont à 90% omicron . »

Les critiques accusent Biden de s’être mal préparé à la dernière variante. Le journaliste de CNN, Phil Mattingly, a demandé au président après son discours lundi si la pénurie de tests serait considérée comme un « échec » de la part de l’administration.

Biden a déclaré aux journalistes que la variante s’était propagée « presque du jour au lendemain » et a imputé la pénurie de tests au fait que personne « n’avait prévu que cela se propagerait aussi rapidement qu’il l’a fait ».

Le président Joe Biden parle de la variante omicron du coronavirus dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche. (Photo de Drew Angerer/.)

Cependant, pressé par Baier, Walensky a semblé contredire l’affirmation du président, déclarant à l’animateur de Fox News que le rythme de propagation d’omicron était « exactement ce que nous avions prévu ».

« C’est ce à quoi nous nous sommes préparés », a déclaré Walensky. « Il y a eu des temps de doublement de ce virus dans d’autres pays qui ont eu le virus avant nous dans une plage d’un jour et demi à trois jours. C’est donc exactement ce que nous attendions. »

Le directeur du CDC a ensuite félicité la Maison Blanche pour avoir lancé un plan à plusieurs volets visant à augmenter la capacité de pointe dans les hôpitaux et à se concentrer sur l’élargissement de l’accès aux tests, vaccinations et rappels gratuits.

HARRIS FAULKNER, LES HTES « EN PLUS NOMBRE » KNOCK BIDEN SUR LA PUISSANCE DES TESTS COVID : « DERRIÈRE LA TEMPS »

« Je veux vraiment dire que nous sommes dans une position très différente maintenant qu’il y a à peine un an parce que maintenant nous avons la science », a souligné Walensky. « Nous avons les outils dont nous avons besoin pour lutter contre cette pandémie, même la variante omicron et cela inclut de se faire vacciner et booster et de pratiquer les mesures de prévention dont nous avons parlé », a-t-elle déclaré, « et même pour les personnes vaccinées et boostées qui comprend porter un masque dans les lieux publics intérieurs. »

Baier a ensuite demandé à Walensky de répondre à une question posée par un téléspectateur, qui a traité des rapports de symptômes légers et de quelques hospitalisations de la nouvelle variante.

Walensky a déclaré qu’alors que l’agence attend plus de données sur « à la fois la gravité et le nombre de cas, si vous êtes vacciné et si vous êtes boosté, vous avez un taux beaucoup plus faible de devenir un cas grave ou de finir comme une fatalité.

« Ce que je peux vous dire en ce moment, c’est que la grande majorité des personnes qui sont à l’hôpital en ce moment ne sont pas vaccinées », a-t-elle déclaré.

Interrogé sur l’efficacité de l’immunité naturelle dans la lutte contre la variante, Walensky a déclaré: « C’est une très bonne question ».

« Ce que nous pouvons vous dire avec omicron, même avec une immunité naturelle, c’est qu’il existe un risque accru de réinfection par omicron si vous avez déjà été infecté par rapport à la variante précédente », a-t-elle déclaré. « Donc, même ceux qui ont une immunité naturelle, nous recommandons que tu te fasses vacciner et que tu sois boosté. »

« Vraiment, ce que cela nous dit, ce que nous dit omicron avec une variante qui a autant de mutations [is] nous avons besoin d’un très haut niveau d’immunité et cela signifie de vous faire vacciner au maximum. »