Le directeur du CDC défend l’utilisation par l’agence d’un taux de transmission COVID extérieur gonflé ⋆ 10z viral

Lors d’une audience du Sénat à Capitol Hill mardi, la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, la Dre Rochelle Walensky, a défendu l’affirmation de son agence selon laquelle moins de 10% des cas de COVID-19 sont transmis à l’extérieur au milieu des critiques de scientifiques qui pensent que le chiffre est trompeur.

La sénatrice Susan Collins a insisté auprès de Walensky sur l’utilisation par les CDC de la statistique de 10%, citant les rapports du New York Times de mardi qui suggéraient que la référence pour la transmission en extérieur était en réalité bien inférieure à 10%.

«Il n’y a pas une seule infection à Covid documentée dans le monde à cause d’interactions occasionnelles à l’extérieur, comme passer devant quelqu’un dans une rue ou manger à une table voisine», a rapporté le Times David Leonhardt.

Confronté au reportage de Leonhardt, Walensky s’est replié sur une étude qui utilisait le chiffre, mais n’a pas défendu la méthodologie de l’étude.

«Le résultat principal de toutes les études incluses dans la revue systématique indique que moins de 10% des cas sont transmis à l’extérieur», a commenté Walensky en réponse aux questions de Collins. «C’était une étude publiée qui synthétisait des études provenant de nombreux endroits.»

Leonhardt a expliqué que les responsables du CDC ont choisi un point de référence élevé de dix pour cent qui avait peu de fondement dans la réalité scientifique. Le Dr Muge Cevik, virologue à l’Université de St. Andrews, a déclaré que la référence «semble être une énorme exagération». Son rapport cite plusieurs épidémiologistes qui pensent que la part de la transmission à l’extérieur est plus proche de 1% et pourrait être inférieure à 0,1%. Lorsqu’une propagation extérieure rare se produit, c’est dans des lieux bondés et des espaces encombrés, selon le rapport.

En plus des directives erronées du CDC sur la transmission du coronavirus en plein air, Collins a déclaré que le raisonnement du CDC pour les retards des camps d’été et de la réouverture des écoles sape également la crédibilité et la réputation de l’organisation.

Walensky a répondu à l’accusation selon laquelle l’American Federation of Teachers, un puissant syndicat d’enseignants, avait injustement fait pression sur le CDC pour inclure une nouvelle langue en février, des directives qui prolongeraient l’enseignement à distance. Le directeur a déclaré que l’ajout visait à corriger un «oubli» et à intégrer les préoccupations des enseignants immunodéprimés.

«Les directives contradictoires et déroutantes de votre agence ont miné la confiance du public et contredisent les directives scientifiques de nombreux experts», a fait remarquer le sénateur. «J’avais le plus grand respect pour les conseils du CDC. J’ai toujours considéré le CDC comme l’étalon-or. Je ne le fais plus.

Collins a répété que le peuple américain perdait confiance dans les recommandations de santé publique de l’agence.

«Ici, nous avons des obstacles inutiles à la réouverture des écoles, exagérant à nouveau le risque de transmission en plein air et des restrictions irréalisables sur les camps d’été», a déclaré Collins. «Pourquoi est-ce important? C’est important parce que cela mine la confiance du public dans vos recommandations. Dans les recommandations qui ont du sens. »

