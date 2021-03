Le directeur du CDC dit que cela pourrait avoir provoqué une augmentation massive des infections à coronavirus – .

Dans les semaines et les mois précédant les vacances de Thanksgiving l’année dernière, le Dr Fauci a exhorté les gens à éviter les réunions de famille traditionnelles afin de prévenir une nouvelle flambée d’infections à coronavirus. L’avertissement de Fauci, cependant, n’a pas été entendu alors que des millions d’Américains ont lancé la prudence et sont rentrés chez eux fin novembre. Peu de temps après, le taux d’infection au COVID étant déjà en hausse, Fauci a lancé un appel similaire avant les vacances de Noël et du Nouvel An. L’avertissement de Fauci, une fois de plus, est en grande partie tombé dans l’oreille d’un sourd et sa terrible prédiction sur une flambée sans précédent d’infections COVID s’est malheureusement avérée exacte.

« Je pense que janvier va être terrible parce que vous allez avoir la vague de Thanksgiving super-imposée à la vague de Noël », a déclaré Fauci au début de décembre. «Il est donc tout à fait concevable que janvier soit le pire.»

Du 8 octobre au 8 janvier, le taux d’infection au COVID a bondi de plus de 500%, une augmentation qui a été en grande partie attribuable aux voyages et aux rassemblements de ménages généralisés pendant les vacances de Thanksgiving et de Noël.

À la lumière de ce qui précède, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a récemment exprimé sa crainte de voir une augmentation similaire des infections à COVID en raison d’étudiants faisant la fête pendant les vacances de printemps. Loin d’une déclaration controversée, nous avons constaté une augmentation perceptible des infections au COVID l’année dernière à la suite des festivités de la semaine de relâche en Floride.

« Vendredi dernier, nous avons vu plus de voyageurs passer par nos aéroports – plus de 1,3 million », a déclaré Walensky lors d’un point de presse de la Maison Blanche cette semaine. «C’est le plus grand nombre de voyageurs que nous ayons eu en une seule journée depuis mars dernier, avant que l’OMS ne déclare la pandémie mondiale. Nous avons vu des images de personnes profitant des festivités de la semaine de relâche sans masque. Tout cela dans le contexte d’encore 50 000 cas par jour. »

«Je vous supplie pour le bien de la santé de notre nation», a ajouté Walensky, «cela devrait être des signes avant-coureurs pour nous tous. Les cas ont grimpé au printemps dernier. Ils ont grimpé à nouveau en été. Ils grimperont maintenant si nous cessons de prendre des précautions alors que nous continuerons à faire vacciner de plus en plus de personnes.

D’autant plus inquiétant est que des variantes plus contagieuses du coronavirus du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud se propagent déjà en Floride, une destination populaire et quelque peu emblématique des vacances de printemps. Le fait que la mutation britannique soit considérée comme plus mortelle que la souche originale, tandis que la mutation sud-africaine s’est avérée plus résistante aux vaccins COVID-19 existants de Pfizer et Moderna.

« Il y a toujours un risque d’une nouvelle poussée et c’est la chose que nous voulons vraiment éviter parce que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Fauci il y a quelques jours. «C’est pourquoi je suis si anxieux quand j’entends me retirer complètement des mesures de santé publique, comme dire: ‘Plus de masques, non rien de tout ça’ Je veux dire, c’est une affaire risquée.

