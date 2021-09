Le directeur du CDC maintient que le gouvernement fédéral « suit la science » au milieu de la controverse sur les injections de rappel ; indique un nouveau vote

La directrice des Centers for Disease Control & Prevention, Rochelle Walensky, a déclaré vendredi à Fox News que son bureau “suivait absolument la science” sur les injections de rappel de vaccin contre les coronavirus, après qu’un tollé concernant le déploiement prévu du président Biden a été soudainement anéanti par un vote quasi unanime du conseil consultatif de la FDA contre recommander des rappels pour la population générale.

Walensky a déclaré à Bret Baier, présentatrice de “Special Report”, qu’elle avait passé des “heures” de délibérations et de discussions avec divers scientifiques et universitaires pour corroborer ce que la science par définition en constante évolution dit sur l’efficacité des vaccins et le besoin de rappels ou le manque celui-ci.

“Nous suivons absolument la science… Je pense que ce que vous commencez à voir, c’est que la science est en train d’émerger. Nous sommes dans une pandémie ici. Nous obtenons activement chaque jour de nouvelles informations sur l’efficacité de ces vaccins, l’efficacité de rappels, la sécurité de ces vaccins. Et nous mettons à jour nos conseils chaque jour et suivons la science », a déclaré Walensky, qui dirigeait l’unité des maladies infectieuses du Massachusetts General Hospital avant sa nomination par Biden.

Baier a noté que le conseil consultatif de la FDA a voté 16 contre 2 contre la recommandation que la population générale reçoive le rappel, et qu’ils ont par la suite voté pour suggérer le jab auxiliaire pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Il a demandé à Walensky de répondre aux commentaires du conseiller médical de l’ère Trump, l’Adm. Brett Giroir, qui a dénoncé l’apparente contradiction entre la FDA, le CDC et Biden :

“Maintenant, si ce n’est pas déroutant ou ne sentant pas la politique, je ne sais pas ce que c’est. Alors, bien sûr, cela va conduire à plus d’hésitations vis-à-vis des vaccins. Bien sûr, cela va se retourner contre certaines communautés”, a déclaré Giroir.

Walensky a répondu qu’un autre vote moins couvert par le conseil d’administration de la FDA était celui de l’opportunité de donner le rappel aux « travailleurs de première ligne » – et que ce décompte particulier a abouti à une recommandation positive.

“Cela est arrivé à notre conseil consultatif du CDC et nous en avons délibéré. ​​C’était un appel serré. Et comme vous l’avez noté, le vote était de 6 à 9. Mais nous avons eu un vote unanime de la FDA. Nous avons eu un appel serré du CDC Et suite à la science, suite à la sécurité, j’ai pris la décision d’adhérer à ce que la FDA a dit et à bon nombre de ce que notre conseil consultatif a dit », a-t-elle déclaré.

Interrogé sur l’efficacité de l’immunité naturelle au COVID – celle qui provient d’un corps humain qui a développé des anticorps après avoir combattu le virus – Walensky a déclaré qu’il s’agissait d’un sujet important qui est « activement suivi scientifiquement ».

Les mandats vaccinaux de l’administration Biden ont été critiqués au motif que l’immunité naturelle n’a joué aucun rôle dans la décision du président au début du mois.

“Nous savons que les personnes qui ont une immunité induite par une infection obtiennent une réponse robuste. Certaines d’entre elles le font. Nous avons vu des données qui l’ont démontré. Nous avons également vu des données selon lesquelles si vous vaccinez ces personnes, elles ont deux ans et demi. fois plus protégés qu’ils ne l’auraient été si vous ne vacciniez pas ces personnes », a répondu Walensky à cet égard.

“Et c’est la raison de la recommandation de vacciner les personnes qui ont une immunité induite par une infection.”