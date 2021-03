Le directeur du CDC met en garde contre une éventuelle poussée de COVID-19, une «  catastrophe imminente  » ⋆ .

Le directeur du Center for Disease Control and Prevention a mis en garde lundi contre une « catastrophe imminente » face à une future augmentation des cas de COVID-19.

La réalisatrice Rochelle Walensky a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche que la prochaine vague pourrait être importante, et elle a exhorté les Américains à «tenir un peu plus longtemps», selon CNBC.

« Je vais m’arrêter ici, je vais perdre le scénario, et je vais réfléchir sur le sentiment récurrent que j’ai de malheur imminent », a également déclaré Walensky. «Nous avons tellement à espérer, tellement de promesses et de potentiel de là où nous en sommes et tellement de raisons d’espérer, mais pour le moment, j’ai peur.»

Walensky a déclaré qu’il y avait une augmentation de 10% des cas de Covid-19 au cours de la semaine dernière, avec 60 000 cas par jour, selon The Hill.

Le discours de Walensky intervient alors que les experts de la santé mettent en garde contre une nouvelle souche de COVID-19, qui, selon eux, est plus infectieuse, plus contagieuse et peut-être plus mortelle, selon CNBC.

Elle a également parlé alors que certains Américains semblent se détendre sur les précautions pour la santé au milieu de la baisse du nombre de virus et lorsqu’ils voyagent pendant les vacances de printemps.

Les commentaires de Walensky suivent également le médecin en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, qui a déclaré dimanche attribuer au moins une partie de l’augmentation récente des infections au COVID-19 aux mandats de masque de levage de quelques États et à d’autres restrictions.

