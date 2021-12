Le directeur du CDC obtient une vérification brutale de la réalité : l’étude des masques sur les écoliers est exposée comme fausse

par Kyle Becker, Becker News :

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a été à l’avant-garde du programme insensé visant à pousser les masques sur les écoliers en Amérique – qu’ils en aient besoin ou non.

Maintenant, même The Atlantic en a assez et appelle le directeur du CDC Walensky pour avoir induit le public en erreur, même si c’est d’une manière plus apprivoisée que nécessaire. Malheureusement, il fournit de très faibles preuves pour étayer ses affirmations dans l’ouverture de son article. Nous aborderons brièvement cela avant d’entrer dans la démystification de l’histoire des affirmations du réalisateur.

De nouvelles données @CDCMMWR renforcent les avantages des masques et des vaccinations dans la prévention des épidémies de #COVID19 dans les écoles. Ensemble, nous pouvons faire notre part pour assurer la sécurité des élèves et du personnel ET garder nos écoles ouvertes. https://t.co/AJ8kKyhYXG https://t.co/k4ljDBw4AG – Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) 28 septembre 2021

« Le débat sur le masquage des enfants dans les écoles a de nouveau bouilli cet automne, même au-dessus de son ébullition élevée en cours », commence l’article. « L’approbation fin octobre des vaccins COVID-19 pour les 5 à 11 ans était pour de nombreux experts en santé publique une indication que les mandats de masque pourraient enfin être levés. Pourtant, avec l’augmentation des cas dans une grande partie du pays, ainsi que l’anxiété concernant la variante Omicron, d’autres experts et certains politiciens ont averti que les plans de retrait de la politique devraient être suspendus.

Ainsi, « l’anxiété » n’a rien à voir avec la science. La variante Omicron a été comparée à un coronavirus du rhume et il est même douteux qu’elle soit ou non responsable de la perte d’une vie aux États-Unis. Les effets de la variante ont été décrits comme « généralement légers » pour les groupes vaccinés et non vaccinés (cela peut être dû à la prévalence de « l’immunité naturelle »).

« Les scientifiques conviennent généralement que, selon la littérature scientifique, le port de masques peut aider à protéger les gens contre le coronavirus, mais l’étendue précise de cette protection, en particulier dans les écoles, reste inconnue – et elle pourrait être très faible », poursuit l’article.

Ceci est une erreur. C’est encore une fois le « appel au consensus » de mauvaise qualité qui ne constitue pas une science réelle. La science implique des affirmations falsifiées. Il existe une variété de « masques » et ils ont des caractéristiques différentes. Comme l’a déclaré l’OSHA, ni les masques en tissu ni les masques chirurgicaux ne sont conçus pour protéger les porteurs des agents pathogènes en suspension dans l’air, en particulier des virus respiratoires. Les intervalles de confiance pour l’efficacité des masques en tissu et des masques chirurgicaux pour ralentir la propagation des virus respiratoires sont médiocres. Les masques N95 ne s’en sortent que légèrement mieux.

(Récemment, les suspects habituels l’ont accidentellement admis en réponse à la poussée d’Omicron : la médecin fanatique du zéro-Covid de CNN, Leanna Wen, a qualifié à juste titre les masques en tissu de « décorations du visage » tout en vantant sociopathiquement les masques universels N95.)

« Les données existantes ont été interprétées de différentes manières en conseils », poursuit l’article. « L’Organisation mondiale de la santé, par exemple, ne recommande pas de masques pour les enfants de moins de 6 ans. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies déconseille l’utilisation de masques pour les enfants de l’école primaire.

Nous nous rapprochons de la réalité maintenant : les enfants ne sont pas statistiquement exposés au risque de Covid-19. Arrêt complet. Le taux de survie des enfants en bonne santé est de l’ordre de 99,99995% (le taux de survie global à l’infection est d’au moins 99,995%). Les décès de Covid représentent 1% des décès annuels des moins de 18 ans.

« Vu dans ce contexte, le CDC a adopté une position particulièrement agressive, recommandant que tous les enfants de 2 ans et plus soient masqués à l’école », note l’article. « L’agence a plaidé en faveur de cette politique dans une atmosphère de réaction et de scepticisme persistants, mais le 26 septembre, sa directrice, Rochelle Walensky, a présenté une nouvelle statistique étonnante : s’exprimant en tant qu’invitée sur CBS’s Face the Nation, elle a cité une étude publiée deux jours plus tôt, qui a examiné les données d’environ 1 000 écoles publiques de l’Arizona. Ceux qui n’avaient pas de mandat de masque, a-t-elle dit, étaient 3,5 fois plus susceptibles de connaître des épidémies de COVID que ceux qui en avaient. »

Bien sûr, c’est manifestement faux, et l’article de The Atlantic explique utilement pourquoi :

