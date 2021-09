Le directeur du CDC sur la question de savoir si les enfants devraient aller faire un tour ou un traitement à Halloween

in

NEW YORK, NY – 31 OCTOBRE : Un enfant habillé en Wonder Woman pour Halloween à Fort Green Park le 31 octobre 2020 à New York. Le CDC a partagé sur son site Web des moyens alternatifs de continuer à célébrer les vacances tout en étant en sécurité. (Photo de David Dee Delgado/.)

David Dee Delgado | . Actualités | .

Les enfants devraient pouvoir jouer à Halloween avec quelques mises en garde, a déclaré dimanche Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention.

“Je l’espère certainement”, a déclaré Walensky sur “Face the Nation” de CBS lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr pour les enfants d’aller faire un tour de passe-passe cette année. “Si vous pouvez être à l’extérieur, absolument”, a-t-elle déclaré.

Le chef du CDC a également recommandé aux parents et aux enfants de “limiter les foules” à Halloween.

“Je n’irais pas nécessairement à une fête d’Halloween bondée, mais je pense que nous devrions pouvoir laisser nos enfants faire des friandises en petits groupes”, a déclaré Walensky. “J’espère que nous pourrons le faire cette année.”

Lundi, Pfizer et BioNTech ont annoncé qu’une dose plus faible de leur vaccin Covid-19 est sûre et génère une réponse immunitaire « robuste » dans un essai clinique sur des enfants âgés de 5 à 11 ans.

Le PDG et président de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que les données seraient bientôt présentées à la Food and Drug Administration.

“C’est une question de jours, pas de semaines”, a déclaré Bourla dans une interview sur ABC “This Week”.

“Ensuite, il appartient à la FDA d’être en mesure d’examiner les données, de tirer ses conclusions et de les approuver ou non”, a déclaré Bourla. “S’ils l’approuvent, nous serons prêts avec notre fabrication à fournir cette nouvelle formulation du vaccin.”

Le vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans représente « un tiers de la dose que nous donnons au reste de la population ».

En attendant, alors que les écoles sont pour la plupart de retour en session, Walensky du CDC a déclaré à “Cette semaine” que les enfants qui contractent le coronavirus ne le contractent principalement pas pendant qu’ils sont à l’école.

“Notre science a en fait démontré que la maladie provient généralement de la communauté”, a déclaré Walensky. “Lorsque les écoles mettent en œuvre une stratégie d’atténuation et de prévention appropriée, ce n’est pas là où leur transmission se produit réellement.”

Si des précautions de sécurité appropriées ne sont pas appliquées dans les écoles, la transmission est beaucoup plus élevée, a déclaré le chef du CDC.

La plupart des écoles, 96%, sont restées ouvertes cette année scolaire, a déclaré Walensky.

“Et pourtant, nous avons également publié une étude en Arizona qui a démontré que les endroits qui n’avaient pas de masques en place étaient trois fois et demie plus susceptibles d’avoir des épidémies que les endroits qui avaient des masques en place”, a déclaré Walensky.

“Nous savons comment les garder en sécurité”, a déclaré Walensky. “Et lorsque nous n’utilisons pas les stratégies d’atténuation appropriées, ils sont plus susceptibles d’avoir des épidémies et doivent fermer.”