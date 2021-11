Le directeur du Deathloop Bakaba nommé patron d’Arkane Lyon

Dinga Bakaba, le co-réalisateur de Deathloop récemment sorti, a été promu à la tête du développeur Arkane Lyon.

Comme repéré par VGC, Bakaba a été nommé directeur du studio en octobre de cette année après le départ de son prédécesseur, Romuald Capron, en septembre. Le co-réalisateur de Deathloop est également toujours co-directeur créatif, un poste auquel il a été promu en juin 2017.

Bakaba a rejoint Arkane en 2010 en tant que concepteur de systèmes et producteur associé pour Dishonored. À partir de là, il est devenu concepteur et producteur principal de la suite de ce titre avant d’être promu directeur de jeu et co-directeur créatif en 2017.

Deathloop a été lancé en septembre 2021 pour PC et PlayStation 5. Cela malgré le fait que le fabricant de Xbox, Microsoft, a acquis la société mère de Bethesda ZeniMax Media plus tôt cette année dans le cadre d’un accord d’une valeur de 7,5 milliards de dollars. Arkane est un studio de Bethesda, mais Deathloop était déjà scellé en tant qu’exclusivité PS5, il ne sera donc pas disponible sur les plateformes Xbox avant au moins septembre 2022.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72629/deathloop-director-bakaba-appointed-arkane-lyon-boss/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));