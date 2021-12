Le directeur du design d’Age of Empires 4 quitte Relic

Aroged (via GamesIndustry.biz) a rapporté que Quinn Duffy, directeur du design chez L’Âge des Empires 4 développeur Relic Entertainment, a annoncé son départ du studio via un post sur LinkedIn. Il a travaillé dans l’entreprise pendant près de 24 ans.

« Chez Relic, j’avais une passion à la fois pour l’histoire et le genre stratégie en temps réel. C’est pourquoi je n’aurais pas pu être plus excité d’avoir aidé à construire une nouvelle partie de cette franchise bien-aimée et emblématique », a déclaré Duffy dans son message. Après un long mandat chez Relic, il est finalement devenu directeur du design des jeux RTS en 2010, couronné par la sortie du très apprécié Age of Empires 4.

Connu pour des franchises telles que Company of Heroes et Warhammer 40,000: Dawn of War, Relic Entertainment a été l’un des rares porte-flambeaux du genre RTS à la baisse ces dernières années, recevant seulement maintenant un nouvel élan grâce en grande partie à la popularité d’Age of Empires 4 était à sa sortie. C’est formidable de voir un développeur qui s’en tient à sa vision, faisant avancer les tendances et inaugurant le type d’industrie du jeu qu’il souhaite voir et dont il souhaite faire partie.

Non seulement Age of Empires 4 est une entrée de qualité dans la franchise historique RTS, mais il reçoit un soutien continu de Relic, avec des correctifs et des mises à jour réguliers à venir. Les fans ont faim de plus de qualité RTS, et Relic est trop heureux de fournir. C’est génial que Duffy soit resté assez longtemps pour voir le genre refaire surface.

Age of Empires 4 est maintenant disponible sur PC.