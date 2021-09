in

Pour ceux d’entre vous qui s’intéressent au travail de Denis Villeneuve et Neil Blomkamp, ​​le public américain pourra voir comment l’adaptation du premier Dune s’est déroulée lors de sa première en salles et sur HBO Max le 22 octobre. Quant à ce dernier, son dernier film, Démoniaque , est sorti le mois dernier, et il s’apprête à affronter Inferno, qui mettra en vedette Taylor Kitsch de Friday Night Lights (à ne pas confondre avec le film du même nom dirigé par Tom Hanks en 2016).