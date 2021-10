Le directeur du fonds climatique d’Amazon de 2 milliards de dollars sur la promesse et les défis d’investir dans la technologie de décarbonisation

Comme autre moyen de promouvoir ses efforts en matière de carbone, Amazon a acheté les droits pour nommer le site sportif nouvellement reconstruit de Seattle Climate Pledge Arena. (Photo . / Kevin Lisota)

Amazon a lancé son Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars en juin 2020 et a déjà investi des centaines de millions de dollars dans 11 entreprises de technologie climatique.

L’objectif du fonds est de stimuler l’innovation et d’aider les entreprises à développer leurs opérations, en créant des produits et des services qui aideront Amazon et d’autres entreprises à atteindre leurs objectifs de devenir neutres en carbone d’ici 2040. Amazon a signalé cet été que son empreinte carbone a augmenté de 19% alors que son les affaires ont explosé pendant la pandémie de COVID-19.

Mercredi, la société a annoncé les derniers bénéficiaires du fonds, et nous avons rencontré Matt Peterson, directeur de l’Amazon Climate Pledge Fund, pour en savoir plus sur les efforts de décarbonisation de la société. Voici quelques extraits de cette conversation, qui ont été modifiés et raccourcis pour plus de clarté.

Matt Peterson, directeur du Climate Pledge Fund d’Amazon. (Photo Amazon)

. : De nombreux fonds d’investissement climat ont vu le jour récemment. Y a-t-il quelque chose qui rend Amazon différent ou spécial ?

Peterson : Ce que nous essayons de faire, c’est de cartographier la propre empreinte d’Amazon et nos propres besoins avec le paysage des entreprises dans lesquelles nous pouvons investir, et finalement essayer de faire plus que simplement leur fournir du capital. Nous essayons de vraiment comprendre comment ils pourraient travailler avec nous en interne pour nous aider avec notre empreinte globale.

(Fabricant de camionnettes et de camions électriques) Rivian en est un excellent exemple, ainsi que de nombreuses autres entreprises, où nous essayons d’intégrer ces technologies dans Amazon, éventuellement à grande échelle.

Et c’est quelque chose qu’aucun autre fonds de capital-risque ne peut faire, fournir des capitaux et assurer la gouvernance et faire croître l’entreprise. Amazon peut vraiment aider à l’adoption de la technologie, à l’adéquation de la technologie au marché des produits et à traverser la « vallée de la mort » pour proposer un prototype ou une technologie et en faire un produit à l’échelle. C’est quelque chose que notre fonds est tout particulièrement adapté pour aider.

GW : Les pourparlers internationaux sur le climat, la COP26, commencent bientôt, et il y avait beaucoup d’espoir pour une législation climatique ambitieuse des États-Unis qui a échoué. Cela vous oblige-t-il, à vous et à Amazon, à faire plus en l’absence de leadership gouvernemental ?

Peterson : J’essaie d’exclure une grande partie de cette discussion externe parce qu’en fin de compte, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire en ce qui concerne nos propres émissions, ce que nous pouvons faire avec d’autres émissions d’entreprise.

Et fondamentalement, le changement climatique est un problème mondial qui va nécessiter des solutions venant de toutes les directions. Cela nécessitera des solutions politiques, cela nécessitera des solutions organisationnelles, cela nécessitera des solutions pour les consommateurs et des solutions individuelles et cela nécessitera des solutions d’entreprise. Ce que nous faisons avec le Climate Pledge et le Climate Pledge Fund est un très bon exemple de ce qu’une entreprise peut faire, en particulier une entreprise de la taille et de l’échelle d’Amazon.

Nous mettons notre poids et notre échelle derrière cela pour essayer d’en faire un gros problème auquel les autres entreprises devraient prêter attention. Nous prenons une position de leader là-dessus pour une raison, car c’est la direction dans laquelle tout va de toute façon, et nous préférons être un leader plutôt que d’être au milieu du peloton.

Voici les derniers récipiendaires du Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars d’Amazon

GW : Vous faites des recherches sur toutes ces startups climatiques. Cela vous donne-t-il l’espoir que la technologie arrive assez rapidement pour atteindre certains de ces objectifs à court terme pour Amazon et d’autres ?

Peterson : Absolument. Je suis optimiste du point de vue de voir toutes les choses qui sont inventées et toutes les choses qu’Amazon fait, ainsi que d’autres entreprises, pour adopter ces technologies. Qu’il s’agisse de camionnettes de livraison électriques ou d’avions d’aviation fonctionnant avec différents types de carburants, vous constatez une forte demande pour ces produits. Cela ne fera que créer plus d’entrepreneurs et créer plus de startups et plus d’offres de ce type d’entreprises.

Ce qui est difficile, c’est que le monde s’est gâté au cours des 20 dernières années, quand, à cause d’Internet, à cause des logiciels et à cause du cloud, les entreprises peuvent passer de zéro à un milliard (de dollars) en six mois, pratiquement, s’ils sont adoptés.

Ces problèmes (climatiques) sont difficiles. Les entreprises sont très lourdes en science, très lourdes en matériaux. C’est plus des atomes que des bits, comme vous diriez. Et il est donc beaucoup plus difficile de les mettre à l’échelle, cela prend juste du temps.

Autant nous devons agir rapidement pour faire face à la crise climatique, autant il faut comprendre que ces types d’entreprises n’ont pas les mêmes types de rendements que les entreprises de logiciels. Ils prennent plus de temps à évoluer, différents types de besoins, différents types de gestion. Les gens du point de vue de l’investissement doivent comprendre cela. Mais une fois qu’ils le feront, ils verront que le gain sera assez substantiel.

GW : Les émissions totales de carbone d’Amazon ont augmenté ces dernières années. Quand pensez-vous qu’ils vont commencer à tomber ?

Peterson : C’est une bonne question et nous avons beaucoup de gens dans l’organisation de la durabilité qui tracent tous ces chemins pour arriver à zéro net. Beaucoup d’entre eux dépendent de choses qui ne sont pas encore très claires pour nous.

Ce que nous faisons, c’est que nous prenons une sorte d’année par année, examinons, évaluons où nous en sommes et essayons de déterminer où les technologies dans lesquelles nous investissons aujourd’hui peuvent s’intégrer à long terme photo. Des choses comme le déploiement de nos véhicules électriques sont quelque chose que nous pouvons faire au cours des deux prochaines années. S’il s’agit de quelque chose comme notre avion à hydrogène, cela pourrait prendre cinq ou dix ans. S’il s’agit de quelque chose autour de différents types de matériaux de construction, cela pourrait être similaire, dans 10 ans environ. Nous devons additionner tout cela pour arriver à une image de l’endroit où cela va finalement arriver.

J’aimerais que tout soit noir et blanc et déterministe aujourd’hui. Mais la façon dont Amazon fonctionne, c’est que nous investissons dans tous les intrants dont nous savons qu’ils produiront le bon résultat, même si nous n’avons pas tous les mécanismes en place pour nous obtenir une réponse exacte.