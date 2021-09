Le directeur du Fraud Crypto Exchange-Wex de Russie emprisonné en Pologne !

Le dernier directeur de Wex, Dmitry Vasiliev, a été arrêté en Pologne. L’échange de crypto Wex, alias BTC-e, s’est livré à de nombreuses fraudes en matière de blanchiment d’argent L’ancien fondateur de Wex, accusé de blanchiment d’argent de 4 milliards de BTC

De nos jours, il semble que la Russie et la cryptographie soient devenues complètement inséparables, même au milieu de toutes les nouvelles règles et réglementations. Chaque jour, de nouvelles nouvelles dans l’industrie de la crypto en Russie se multiplient, faisant la une des journaux. En conséquence, un échange crypto du nom de Wex, initialement connu sous le nom de BTC-e, fait l’objet de diverses accusations de blanchiment d’argent depuis la nuit des temps. Malgré cela, le dernier directeur de Wex, a été arrêté par la police polonaise, à Varsovie, en Pologne.

Arrestation du directeur

Bien que l’échange cryptographique basé en Russie ait été complètement fermé en 2017, l’affaire et la recherche se sont poursuivies jusqu’à présent, semble-t-il. L’échange cryptographique Wex, anciennement connu sous le nom de BTC-e, a été lancé dès le début de l’émergence de l’industrie de la cryptographie en Russie. Mais depuis sa création, il a été confronté à de nombreuses allégations liées au blanchiment d’argent.

En conséquence, le dernier directeur de Wex, Dmitry Vasiliev a été arrêté en Pologne. En outre, on soupçonne que Vasiliev était également lié à l’insolvabilité de Mt. Gox. Cependant, Vasiliev ne serait coupable d’aucune manière au sein de la nation polonaise. Pourtant, de nombreux autres pays, comme le Kazakhstan et le Japon, ont des poursuites contre Dmitry Vasiliev.

De plus, les autorités polonaises ont arrêté Vassiliev le 11 août. Ainsi, la nouvelle n’est officialisée que le 17 septembre.

De plus, Vasiliev est chargé d’aider les commerçants chinois anonymes s’imposant évidemment en tant qu’employé de BTC-e.

Histoire du blanchiment d’argent BTC-e

En plus d’être l’un des premiers échanges cryptographiques à démarrer, BTC-e figurait sur la liste noire depuis le début.

D’autre part, le premier directeur de BTC-e était Alexander Vinnik. Bien qu’il soit le premier directeur de l’échange cryptographique, Vinnik a été arrêté en Grèce après une période de six ans de blanchiment d’argent abondant.

De plus, le blanchiment d’argent global de Vinnik s’élève à 4 milliards de dollars de Bitcoin (BTC). Au milieu de tout cela, après l’arrestation de Vinnik, Vasiliev est devenu le nouveau directeur de BTC-e. De plus, devenant le nouveau directeur, Vasiliev dans l’idée de rétablir le BTC-e, il l’a renommé “Wex”. Cependant, juste un an après, Wex a de nouveau été mis sur liste noire pour blanchiment d’argent par Binance. Et ainsi, les portes de Wex étaient fermées depuis 2017 jusqu’à maintenant.