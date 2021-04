Le directeur du HHS du Michigan serait en vacances hors de l’État alors que les cas de COVID ont éclaté ⋆ 10z viral

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, s’adresse aux médias à Midland, au Michigan, à propos des inondations le long de la rivière Tittabawassee, le 20 mai 2020 (Crédit: Rebecca Cook / .)

Elizabeth Hertel, directrice du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, est partie en vacances en Alabama la semaine dernière alors que les cas de COVID du Michigan ont explosé et que les autorités ont exhorté les résidents à rester chez eux, selon un nouveau rapport.

Hertel aurait voyagé à Gulf Shores, Ala. Avec sa famille immédiate «mais a été régulièrement mis à jour sur le nombre croissant de cas de COVID-19 dans le Michigan et était disponible pour émettre de nouvelles ordonnances de santé publique, si nécessaire», selon MIRS News.

Elle a ensuite défendu le voyage, selon le point de vente, affirmant qu’elle avait suivi les directives fédérales et étatiques pour atténuer la propagation du COVID-19. Le responsable de la santé a déclaré que sa famille portait des masques, était restée dans son propre appartement et restait à au moins six pieds des autres sur la plage.

La famille a conduit 18 heures en voiture jusqu’à son lieu de vacances sans s’arrêter, ne visitant que des restaurants au volant pour les repas, et chaque membre de la famille a été testé à son retour, a-t-elle déclaré.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les voyages sont plus acceptables maintenant, alors que le nombre de COVID dans l’État augmente, Hertel a déclaré: «Nous savons maintenant ce qui permet de réduire le risque d’acquérir le COVID-19.»

«Porter des masques. Distanciation sociale. Se laver les mains. Vaccination. Rester à l’écart des grands rassemblements. Continuer à faire ces choses nous a gardés en sécurité », a-t-elle déclaré, selon MIRS.

Hertel a ajouté qu’elle «travaillait tout le temps» et que le voyage «n’était pas vraiment une pause pour moi».

Le rapport intervient après que le gouverneur Gretchen Whitmer, un démocrate, a demandé aux Michiganders de ne pas voyager pour les vacances de printemps et que la responsable de la santé du comté d’Ingham, Linda Vail, a averti que «retarder les voyages est la meilleure solution.

National Review a contacté Hertel pour obtenir ses commentaires.

Plus tôt cette semaine, des rapports ont révélé que Tricia Foster, directrice des opérations du Michigan, chargée de superviser le déploiement des vaccins dans l’État, s’était également rendue hors de l’État pour les vacances de printemps à Siesta Key, en Floride.

Au cours d’une interview sur le podcast MIRS, Whitmer a répondu aux nouvelles des vacances de Foster en disant: «Nous devons tous nous montrer un peu de grâce. Nous avons tous hâte de sortir.

Pendant ce temps, alors que les cas de COVID dans l’État ont augmenté, le gouverneur a demandé aux écoles de passer volontairement à l’apprentissage à distance après les vacances de printemps. Elle a également fait pression en vain sur l’administration Biden pour que davantage de vaccins soient envoyés à l’État au milieu de l’augmentation des cas.

L’attaché de presse de Whitmer, Bobby Leddy, a déclaré à Newsweek qu’un rapport de Breitbart sur le voyage de Foster équivalait à «une attaque partisane d’un site Web nationaliste de poubelles blanches».

Il a noté que Foster «est complètement rétabli du COVID et entièrement vacciné» et a cité les directives des Centers for Disease Control and Prevention disant que les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager au pays.

Le GOP du Michigan a fustigé Whitmer et son personnel sur les rapports mercredi.

«Le pur courage du gouverneur Whitmer et de son personnel est vraiment autre chose», a déclaré Ted Goodman, directeur des communications du Michigan Republican Party, dans un communiqué. «Le fait que Whitmer et son personnel supérieur pensent qu’il est approprié de voyager hors de l’État en vacances alors que le Michigan est confronté aux pires chiffres de COVID de tous les États du pays, révèle juste l’arrogance et la nature condescendante de cette administration. La position de Whitmer sur les ordonnances draconiennes de verrouillage est simple: des règles pour toi, mais pas pour moi.

National Review a contacté le bureau de Whitmer pour obtenir des commentaires.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.