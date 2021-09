Le directeur du jeu de World Of Warcraft parle des défis de permettre le jeu entre factions

World of Warcraft a toujours été défini par une question : Horde ou Alliance ? Cette division entre les factions a façonné le jeu depuis son lancement, les joueurs de la Horde et de l’Alliance étant incapables de faire équipe pour des donjons, des raids ou d’autres contenus de fin de partie.

Mais ce n’est peut-être pas toujours le cas. Dans un fil Twitter discutant du prochain patch 9.1.5 de WoW, le directeur du jeu Ion Hazzikostas a discuté de l’importance de la façon dont les facteurs narratifs du jeu dans le gameplay, mais a précisé que “les considérations d’histoire seules” ne devraient pas dicter “des mécanismes frustrants”. La mise à jour 9.1.5 permettra enfin aux joueurs de modifier les alliances sans pénalité, ce que Blizzard semblait auparavant réticent à autoriser plus tôt en raison des objectifs de l’histoire.

Dans l’histoire actuelle de Shadowlands à partir du patch 9.1, les différentes alliances de Shadowlands ont largement convergé pour unir leurs forces et lutter contre le Geôlier. Hazzikostas dit que cela fournit une justification narrative pour plus de flexibilité en permettant aux joueurs de pouvoir bientôt basculer librement entre les différentes alliances.

Malheureusement, en ce qui concerne la division entre la Horde et l’Alliance, la réponse n’est pas aussi simple, comme l’explique Hazzikostas. Il poursuit en qualifiant la barrière de faction de “problème majeur” que l’équipe de WoW sait qu’elle doit résoudre.

Cela fait. “Seul” est le mot clé ci-dessus – la division des factions ne se limite pas à la narration. Il n’y a pas de solution rapide ici, mais surtout en ce qui concerne l’égalité d’accès aux systèmes de fin de partie comme M+ et les raids, cette barrière est un problème majeur que nous savons que nous devons résoudre. – Ion Hazzikostas (@WatcherDev) 1er septembre 2021

C’est un sujet que Hazzikostas a déjà abordé. Lors d’un panel de questions-réponses de la BlizzConline plus tôt cette année, Hazzikostas a déclaré que l’idée d’un jeu entre factions n’était pas exclue.

“En fin de compte, un MMO comme World of Warcraft consiste à pouvoir jouer avec vos amis, à pouvoir jouer où vous voulez être et sans doute, l’identité de la faction est plus étendue si vous sentez que vous pouvez vraiment choisir le faction à laquelle vous vous identifiez, dont vous vous sentez le plus partie, et que vous n’avez pas à sacrifier cela parce que vous devez être avec votre groupe ou que vous voulez rejoindre une guilde mieux notée », a-t-il déclaré.

Le correctif 9.1.5 de WoW apportera plusieurs modifications demandées par les fans à Shadowlands, notamment la suppression du plafond AOE impopulaire du jeu et davantage d’options de création de personnage. La mise à jour est actuellement testée sur le domaine de test public du jeu et n’a pas encore de date de sortie officielle.

Blizzard continue de lutter contre les retombées d’un procès dans l’État de Californie alléguant que Blizzard favorise une culture de travail « frat boy ». Les allégations dans le procès ont vu le départ de nombreux vétérans de Blizzard et des changements dans le jeu pour supprimer les références à divers développeurs.

