Le directeur du jeu Diablo 4 et deux autres développeurs de haut niveau ont abandonné Blizzard

Blizzard a évincé un certain nombre de prospects de longue date et de haut niveau.

Comme indiqué pour la première fois par Kotaku, Diablo 4 directeur du jeu et l’un de ses visages les plus publics, Luis Barriga, a été lâché par Blizzard. Le concepteur principal de Diablo 4, Jesse McCree, a également été licencié, aux côtés du concepteur de World of Warcraft Jonathan LeCraft.

Les trois départs ont été annoncés en interne, apparemment sans que la société n’en donne la raison. Activision Blizzard les a ensuite confirmés à Kotaku.

“Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant”, indique le communiqué. “Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l’avant pour assurer un environnement de travail sûr et productif pour tous.”

Jesse McCree est, comme les fans d’Overwatch le savent peut-être, l’homonyme du héros cow-boy du jeu. McCree et LeCraft sont tous deux apparus sur la désormais tristement célèbre photo prise à la « Cosby Suite » de la BlizzCon 2013, un endroit qui, selon certains, était un terrain fertile pour le harcèlement et la courtoisie des employées et des fans. Cory Stockton, un autre concepteur principal vu sur la photo, n’est pas parmi ceux qui ont été licenciés aujourd’hui, mais selon Kotaku, Stockton a été mis en congé.

Étant donné que Blizzard a supprimé du jeu toute mention de l’ancien développeur de World of Warcraft Alex Afrasiabi, il sera intéressant de voir si la même chose est faite à McCree d’une manière ou d’une autre dans Overwatch.

Cela survient à la suite de l’éviction par Blizzard du président J. Allen Brack et du directeur des ressources humaines Jesse Meschuk plus tôt ce mois-ci, après qu’un procès intenté par l’État de Californie contre Activision Blizzard pour harcèlement généralisé et traitement inégal des femmes et des minorités soit devenu public.