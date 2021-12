Le directeur du MTA de New York se fait prendre en train de conduire avec une poupée gonflable – RedState

Poupées gonflables : elles auraient de multiples usages.

L’un d’eux, selon le mot dans la rue, implique d’éviter les citations HOV.

Si vous n’êtes pas familier avec les voies réservées aux véhicules à occupation multiple, je vous propose une histoire de création qui peut être vraie ou non.

À Los Angeles, il y avait autrefois une autoroute à quatre voies.

Il était colossalement constipé.

Les membres du gouvernement ont eu une idée : dans un comté s’étendant sur 500 miles carrés – dans lequel les trajets d’une heure pour se rendre au travail ne sont pas rares – réservons une voie exclusivement aux licornes.

Licorne: Un adulte qui, ne connaissant aucun voisin avec le même lieu de travail ou un horaire considérablement compatible, préférerait passer encore plus de temps à marcher pour se rendre au travail en partageant un véhicule entre plusieurs navetteurs ayant des destinations différentes. Bien qu’une des principales raisons de travailler soit de payer leur voiture, ils se réjouissent de perdre la capacité de conduire de manière autonome. De plus, ils apprécient l’incapacité de faire quoi que ce soit après avoir pointé autre chose que d’endurer un itinéraire prolongé avant d’être déposés tard à la maison. Une fois que le cheval magique est revenu à sa résidence, les courses peuvent être poursuivies – privant la créature mythique d’encore plus de sa soirée.

Le plan n’a pas rempli la voie fraîchement réaffectée d’étalons à pointes, mais il a augmenté le nombre de klaxons – klaxonnés au milieu d’un engorgement encore plus grave dans l’artère à trois voies désormais efficace.

Intestins interétatiques, dégustez un morceau de fromage.

Passons maintenant aux mouvements fluides dans la Grosse Pomme :

Tel que rapporté par le New York Post, un responsable de la Metropolitan Transportation Authority a été accusé d’avoir tenté de contourner les réglementations HOV.

Le surintendant général Giulio Divirgilio s’est prétendument associé à un individu gonflable pour les déplacements en ville dans sa Kia Telluride.

Le compagnon aéré s’est accroupi sur le siège passager, donnant l’apparence d’un paradigme à deux personnes.

Le directeur du MTA surpris en train d’utiliser une poupée gonflable dans une tentative apparente de contourner les lois sur les VMO https://t.co/voWErUlZFg pic.twitter.com/FG01PlI0HT – New York Post (@nypost) 15 décembre 2021

Giulio a été pressé directement de l’allégation :

Confronté par The Post à l’extérieur du bâtiment East New York, Divirgilio a nié avoir suivi l’homme d’affaires en combinaison gonflable pour naviguer illégalement dans des voies réservées aux véhicules à occupation multiple.

Il s’avère que le gars est tout seul :

« Je ne l’utilise pas pour le VMO », a insisté le fonctionnaire du gouvernement à 122 000 $ par an. « Je l’utilise pour l’entreprise. »

Il a posé une question pointue : « Vous ai-je déjà menti ?

Quant aux collègues de Giulio, il semble que le jury soit sorti.

Un employé de Buses a demandé : « Pourquoi quelqu’un aurait-il ça là-bas, sauf pour faire des trucs HOV ? »

Un responsable syndical a déclaré : « C’est indigne d’un gestionnaire. Nous rions, mais que fait-il d’autre en secret que nous ne sachions pas ? »

Giulio ne serait pas seul à tenter de battre le système. Une recherche sur Google révèle des preuves photographiques phénoménales.

De plus, en janvier de l’année dernière, j’ai couvert le cas d’un résident de Tempe, en Arizona, âgé de 62 ans.

L’innovant wheelman avait employé ce qui ressemblait à une momie pour vivre la vie de VOM :

Vous pensez pouvoir utiliser la voie réservée aux VOM avec le fusil à pompe Skeletor ? Vous vous trompez complètement ! ☠︎ L’un de nos soldats de l’automobile a cité le conducteur de 62 ans pour violation de la teinte du VOM et des vitres sur la SR-101 près d’Apache Blvd ce matin. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY – Département de la sécurité publique (@Arizona_DPS) 23 janvier 2020

De ma rédaction :

Je ne sais pas pourquoi le gouvernement aurait un tel problème avec un squelette sur le siège avant. Les morts peuvent déjà voter ; pourquoi ne pas les laisser conduire ?

De retour à Giulio, il est l’ancien NYPD.

L’employé de 10 ans et plus de MTA a encouru deux contraventions de stationnement plus tôt cette année, toutes deux faute de plaque avant.

Heureusement pour M. Lonely, il ne manque pas d’un ami avant.

Je suppose que Giulio est innocent, mais qu’en est-il de tous ceux sur la route qui utilisent des mannequins pour triompher de la circulation ?

Et si c’est aussi « pour l’entreprise », que se passe-t-il lorsque les couples combustibles rentrent chez eux ?

Espérons qu’aucune des poupées ne soit perforée.

Par quelque chose de pointu dans le siège, c’est-à-dire.

En fait, ça ne sonne pas mieux.

-ALEX

