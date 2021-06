Le directeur du musée défend les plans de l’événement annulé du 17 juin .

in

Le directeur d’un musée historique en Caroline du Nord se défend des critiques selon lesquelles un événement qu’il avait planifié offrait une représentation sympathique des propriétaires d’esclaves.

Ian Campbell, directeur du site de la plantation historique de Latta à Huntersville, a publié samedi une déclaration sur le site Web de la plantation disant qu’il ne glorifierait jamais la Confédération, la suprématie blanche ou les propriétaires de plantations. Il a accusé les médias d’une précipitation au jugement.

Ce matin, Latta Plantation a supprimé cet événement du 17 juin de son calendrier en ligne et de sa page Facebook après que les commentateurs de FB leur ont fait savoir à quel point c’était une idée horrible. pic.twitter.com/8pj8OyuyCr – Ryan Pitkin (@pitkin_ryan) 11 juin 2021

Latta a annulé son émission “Kingdom Coming” du Juneteenth après que des plaintes ont émergé concernant une promotion pour l’événement. La description de l’événement semblait en partie refléter le point de vue d’un acteur qui dit que les participants « entendront des histoires de la masse lui-même » et a offert un commentaire sympathique sur un surveillant blanc qui n’avait plus d’esclaves à surveiller.

Le mot « massa » se moque de la prononciation noire de « maître ».

L’événement a été annulé vendredi au milieu des critiques de l’événement par le maire de Charlotte Vi Lyles et d’autres. La plantation est exploitée par une société à but non lucratif, mais le comté de Mecklenburg est propriétaire de la propriété, selon le Charlotte Observer.

Campbell, qui est noir, a déclaré que l’événement avait été annulé par souci de sécurité du personnel.

Juneteenth commémore la tradition du 19 juin date de l’émancipation des personnes asservies aux États-Unis.

