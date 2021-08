Le directeur du NIH Collins: les Américains non vaccinés «sont des canards assis» alors que la variante delta provoque un «monde de souffrance»

Le directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, avertit les Américains non vaccinés de se faire vacciner et que tout le monde recommence à porter des masques alors que le nombre de cas de coronavirus a monté en flèche au cours du mois dernier.

Les dossiers du CDC montrent qu’il y a maintenant 129 701 nouveaux cas quotidiens de COVID-19, en hausse de plus de 700% par rapport à début juillet, et Collins a déclaré à “Fox News Sunday” qu’il ne voyait que s’aggraver avant de s’améliorer.

“Je serai surpris si nous ne croisons pas 200 000 cas par jour au cours des deux prochaines semaines, et c’est déchirant étant donné que nous n’avons jamais pensé que nous serions de retour dans cet espace”, Collins. C’était en janvier-février, ça ne devrait pas être en août. Mais nous voici avec la variante delta qui est si contagieuse, et cette situation déchirante où 90 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées qui sont des canards assis pour ce virus et c’est le gâchis dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde de souffrance et c’est un moment critique pour essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour renverser la vapeur.”