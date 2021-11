Le directeur du NIH veut « traquer » les épandeurs de « désinformation » de vaccins en ligne

Le directeur des National Institutes of Health (NIH), le Dr Francis Collins, a souligné les dangers des allégations incorrectes concernant les vaccins COVID-19 et a suggéré de traquer les diffuseurs de désinformation sur les vaccins dans une interview avec NPR dimanche.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est la façon dont la désinformation et, franchement, la désinformation est devenue si importante face à une crise de santé publique », a déclaré Collins à NPR. « Et il a été manipulé dans certaines situations pour des raisons politiques d’une manière qui transforme nos guerres culturelles en quelque chose de vraiment sérieux. »

Lorsqu’on lui a demandé si la désinformation était « la maladie la plus mortelle », Collins a répondu par l’affirmative, encourageant les répercussions pour ceux qui ont intentionnellement diffusé de fausses allégations sur les vaccins.

« Je pense vraiment que ce sont eux que nous devrions essayer de retrouver et de comprendre, pourquoi faites-vous cela ? » a dit Collins. « Et n’y a-t-il pas une sorte de justice pour ce genre d’action ? »

Collins a poursuivi en suggérant que la désinformation sur les vaccins devrait être considérée comme une menace pour la sécurité publique et impliquait un soutien pour engager des poursuites judiciaires.

« N’est-ce pas comme crier au feu dans un théâtre bondé ? » a demandé Collins. « Avez-vous vraiment le droit de le faire sans conséquences ? »

Le NIH n’a pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation quant à savoir si les remarques de Collins représentaient la position de l’agence.

Les commentaires de Collins font écho aux remarques d’autres responsables de la santé, dont le chirurgien général Vivek Murthy, qui a appelé les entreprises technologiques à sévir contre la désinformation sur les vaccins.

Le président Joe Biden a déclaré que Facebook « tuait des gens » pour ne pas avoir supprimé de manière adéquate la désinformation sur les vaccins de sa plate-forme, tandis que l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que la Maison Blanche signalait les publications que les sociétés de médias sociaux devaient supprimer.

