Le directeur du Queen’s Gambit repousse les signaux musicaux, Twice ⋆ .

Après avoir remporté l’Emmy pour la réalisation d’une série ou d’un film limité ou d’anthologie, le réalisateur de The Queen’s Gambit Scott Frank est monté sur scène et a commencé à lire son discours. Comme prévu, lorsque son discours a duré longtemps, la musique est venue lui faire signe de conclure. Au lieu de faire ça, il a chassé la musique et a continué.

Et puis, il a recommencé. Il lui a fallu TROIS indices musicaux pour accélérer jusqu’à la fin.

Cela a fait rire les gens sur Twitter.

Il h. Ce réalisateur était comme, je vis sur cette scène maintenant. – roxane gay (@rgay) 20 septembre 2021

crier à “VRAIMENT?” #emmys – Michael Blackmon (@blackmon) 20 septembre 2021

Monsieur, vous n’êtes PAS Debbie Allen. Continuez à jouer de la musique ! #Emmy – Preston Mitchum, il/lui (@PrestonMitchum) 20 septembre 2021

Je n’ai jamais vu quelqu’un défier deux fois avec succès la musique des play-offs. — Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 20 septembre 2021

#Emmy pic.twitter.com/RSmA84N6DM – Kayla, la Chancla Wrangler (@MariaGiesela) 20 septembre 2021

Dans son discours, il a agi assez rapidement, ne passant que plus d’une seconde à crier les stars Anya Taylor-Joy et Moses Ingram.

« J’aimerais pouvoir me lever ici et mentionner chacun d’entre vous. Mais j’aurais besoin de beaucoup plus de temps, et c’est pourquoi Dieu a créé IMDb.

Je sais que les gens détestent les longs discours, mais le temps supplémentaire pour certains ne me dérange pas. Surtout s’ils sont issus d’un groupe marginalisé ou sont « les premiers » de ce groupe. Cependant, je donne un laissez-passer à Frank car ce n’est pas qu’il était submergé par l’émotion, mais qu’il était un orateur lent et peut-être un lecteur lent.

Je suis peut-être trop gentil. Cela étant dit, c’est un fait que si une femme, sans parler d’une femme de couleur (qui devrait d’abord gagner quelque chose), prenait de la place comme ça, elle aurait été considérée comme agressive, harcelante et/ou garce.

Si une femme agissait ainsi lors d’un discours de remerciement, elle ne travaillerait plus jamais. #Emmy pic.twitter.com/QIHN3eB8GA – Adam ElIis (@adamtotscomix) 20 septembre 2021

