Le directeur du restaurant TX porte plainte contre un lanceur de soupe en colère

Lire du contenu vidéo

Une femme qui a jeté de la soupe au visage d’un gérant de restaurant pourrait penser qu’elle s’en est sortie sans problème, mais les flics sont chauds sur son cul…

Vous avez peut-être vu ça … une cliente en colère qui se dispute avec ce qui semble être un membre du personnel d’un restaurant à Temple, au Texas, finit par en avoir tellement marre qu’elle ouvre son bol de soupe à emporter et le jette directement sur la femme à qui elle parle… la frappe en plein visage.

Nous avons parlé au destinataire de la soupe, Jannelle Broland, qui est en fait le directeur de ce joint mexicain … et elle dit à TMZ, oui, elle porte plainte – et espère que son agresseur sera traduit en justice pour purger une peine de prison.

Quant à la façon dont tout cela s’est déroulé, Jannelle dit que le client a appelé pour passer une commande à emporter dimanche vers 13 heures, l’a ramassé et est parti … puis a rappelé environ 10 minutes plus tard.

Elle explique que la femme était furieuse que du plastique de l’emballage se trouvait dans sa nourriture, alors elle est revenue prête à en parler à un responsable.

Voyant que Jannelle était la seule responsable à travailler ce jour-là, elle dit qu’elle a essayé de gérer cela en s’excusant et en offrant un remboursement complet et/ou un article de remplacement du menu. Ce n’était apparemment pas assez bon pour le client en colère.

Selon Jannelle, la femme a juré une tempête, a demandé à parler à quelqu’un plus haut sur le totem, et quand cela ne s’est pas produit … la soupe s’est envolée. Elle affirme également que la femme s’est enfuie avec son mari en remorque, et que d’autres travailleurs l’ont suivie … et ont même pu obtenir des clichés rapides et une vidéo d’elle en train de s’éloigner de la scène.

Temple PD a déclaré qu’ils enquêtaient sur cela comme un crime, et s’ils peuvent retrouver le suspect non identifié … Jannelle est plus que disposé à porter plainte. En attendant, la femme a été bannie de l’établissement.

Sooo, pas de soupe pour elle !!!