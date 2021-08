Le directeur du Sierra Club démissionne. Pourquoi? 10z viral

Vendredi, Michael Brune, directeur exécutif du Sierra Club, a démissionné. Il avait dirigé l’organisation pendant 11 ans. Politico qualifie cette démission de “coup dur pour le mouvement écologiste américain et la base verte du Parti démocrate”.

Pourquoi Brune a-t-elle démissionné ? Il n’a pas dit. Cependant, il s’est excusé “pour tous les cas” dans lesquels le personnel et les bénévoles du Sierra Club ne “se sentaient pas en sécurité, soutenus et valorisés”. Brune n’a pas précisé.

Cela signifie-t-il que Brune a démissionné en raison d’accusations selon lesquelles il n’aurait pas fait en sorte que les gens « se sentent en sécurité, soutenus et valorisés ? » Peut-être. Cependant, je n’ai pu trouver aucune indication que Brune était sous le feu pour quelque chose comme ça. Andrew Cuomo, il ne semble pas l’être.

J’entends dire qu’il y a plus à la démission de Brune que ce qui a été rapporté jusqu’à présent. Il doit presque y en avoir.

Qu’est-ce que ce « plus » pourrait être ? Politico laisse tomber ce passage dans une section de son article intitulée « le contexte ».

En juin, le Sierra Club a appelé les États-Unis à réparer les Noirs, affirmant que cette décision était nécessaire pour corriger les torts historiques qui soumettaient toujours les communautés noires à des niveaux de pollution disproportionnés et exacerbaient les disparités de revenus et de santé. L’organisation a affronté son propre passé raciste ces dernières années pour s’excuser des positions de son fondateur, John Muir, qui a basé des éléments de sa conservation sur des croyances et des commentaires désobligeants sur les Noirs et les peuples autochtones.

L’adhésion de Brune aux points de discussion du BLM a-t-elle aliéné une partie plus qu’insignifiante de la base de donateurs du Sierra Club ? En tant qu’étranger pour la plupart ignorant, j’ai tendance à penser que la partie du mouvement environnemental à laquelle appartient le Sierra Club est monolithiquement gauchiste, de sorte que ses donateurs seraient d’accord avec un leader qui appelle à des réparations, parmi d’autres idées racistes radicales.

Cependant, un ami qui connaît bien ce mouvement me dit que beaucoup d’écologistes, surtout les plus âgés, ne sont pas fans du BLM. Ils ne le considèrent pas aussi méprisant que moi, mais ils n’achètent pas non plus une grande partie de sa gamme. Et ils n’apprécient pas de voir ses revendications injectées dans le mouvement écologiste.

Selon mon ami, certains de ses amis écologistes libéraux ont réagi à l’appel de Brune pour des réparations en fulminant « pourquoi le club Sierra ne reste-t-il pas dans sa voie ? »

Alors peut-être que la réaction négative au radicalisme racial de Brune a quelque chose à voir avec sa démission. Ce n’est que spéculation, cependant. Peut-être que Steve, qui connaît certainement son chemin dans le mouvement, peut fournir une opinion plus éclairée.