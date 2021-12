Le directeur du Trump CDC Redfield : les États-Unis doivent « apprendre à vivre » avec COVID ; vacciner mais ne pas « fermer les choses »

Au milieu de l’émergence de la variante omicron du coronavirus, les États-Unis et leurs dirigeants doivent s’éloigner de la tendance d’un an et plus à adopter des fermetures socio-économiques, a déclaré vendredi à Fox News le directeur des Centers for Disease Control de l’ère Trump, le Dr Robert R. Redfield. Cependant, a déclaré Redfield, les Américains doivent également rester vigilants quant à leurs différents niveaux d’immunité et continuer à se faire vacciner et booster lorsque cela est médicalement approprié.

Redfield, qui a notamment déclaré à Fox News il y a des mois qu’une nouvelle variante émergerait et deviendrait la « souche dominante » – comme l’a fait omicron – a déclaré à « The Story » que ce cycle se poursuivrait dans un avenir prévisible.

« C’est la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés avec ce virus actuel, qu’il va continuer à évoluer, et si ce virus évolue au point qu’il a un avantage de réplication sur la variante dominante, il le remplacera », il a dit.

« Quand j’ai suggéré que nous aurions une nouvelle variante pour remplacer delta, j’ai pensé qu’il y aurait une nouvelle variante avec un avantage de réplication, en particulier chez les personnes infectées ou vaccinées et dont l’immunité diminue. C’est ce que nous voyons. »

Si les Américains ne suivent pas les mesures de sécurité contre le COVID-19, le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, prévient que cela pourrait être la pire chute de tous les temps, du point de vue de la santé publique. (Photo de Kevin Dietsch-Pool/.)

Redfield a déclaré que l’acte le plus important que les Américains puissent prendre est de choisir de recevoir des injections de vaccin. Cependant, il a ajouté que les recommandations actuelles de rappel, basées sur la chronologie, ne sont pas tout à fait exactes.

Au lieu de cela, les États-Unis devraient se concentrer sur les injections de rappel en fonction du niveau d’immunité d’un individu tel que vérifié par d’autres tests, a-t-il déclaré. Dans une certaine mesure, a ajouté Redfield, cette capacité de test n’est pas encore à son plein potentiel.

« La chose la plus importante que nous aurions pu faire alors et [can] faire maintenant est de faire vacciner les gens – plus important que d’être simplement vacciné, en vous assurant que vous restez vacciné « , a-t-il déclaré. » C’est donc pourquoi des vaccinations supplémentaires vont être nécessaires – parce que l’immunité contre ce virus diminue si vous étiez naturellement infectés ou vaccinés.

Redfield a déclaré que lui et sa femme avaient récemment testé leur immunité et avaient découvert que, malgré leur injection initiale au même moment plus tôt cette année, leurs niveaux d’immunité variaient déjà.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend place pour une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill, le jeudi 4 novembre 2021, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) ((AP Photo/Alex Brandon))

« Il n’est pas clair si cela devra être plus tôt. Pour ceux qui sont plus âgés, ils sont immunodéprimés. Si vous avez reçu une injection et un rappel d’un vaccin non-J&J au cours des 60 à 90 derniers jours, vous serez largement protégés », a-t-il déclaré.

Le vaccin de Johnson & Johnson, basé au New Jersey, est un vaccin porteur/vecteur qui peut être conservé à des températures plus normales et n’utilise pas d’ARNm comme le font Pfizer, basé à New York, et Moderna, basé à Cambridge, dans le Massachusetts.

, Redfield a déclaré qu’il ne croyait pas que la réponse à la lutte contre COVID et ses variantes était toujours de « fermer les choses ».

« Ce virus sera avec nous pour la durée. Nous devons apprendre à vivre avec… J’ai toujours pensé que nous devons examiner les situations et voir comment les faire de manière sûre et responsable », a-t-il déclaré. mentionné.

« En tant que directeur du CDC, je n’ai jamais préconisé la fermeture des écoles. Ce n’était pas dans l’intérêt des enfants de la maternelle à la 12e année. Nous devons apprendre à les garder ouverts de manière sûre et responsable. C’est ce que je ressens maintenant. Un des choses que nous pouvons faire est d’élargir l’accès aux tests. »

« Je pense que les tests combinés à la vaccination et à une certaine intelligence des mesures d’atténuation … Nous devons aller de l’avant. »