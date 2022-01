Le directeur d’une école du Texas mis en congé dans le cadre d’une enquête pour inconduite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un directeur d’école du Texas a été mis en congé payé jeudi soir par le conseil d’administration pour des allégations d’agression et d’autres inconduites, selon des informations.

Le surintendant du Round Rock Independent School District (RRISD), le Dr Hafedh Azaiez, faisait l’objet d’une enquête sur les accusations d’agression par une femme prétendant avoir été sa maîtresse, a déclaré précédemment à Fox News la Texas Education Agency.

Azaiez est également accusé d’avoir utilisé la police du conseil scolaire pour tenter de faire taire ses détracteurs après que des parents aient été arrêtés pour avoir prétendument perturbé des réunions l’année dernière. Azaiez ne fait pas l’objet d’une enquête criminelle, selon KVUE-TV à Austin.

Un contrôleur nommé par la Texas Education Agency avait recommandé la suspension.

Jeudi, le conseil d’administration a également approuvé l’embauche d’un enquêteur externe pour enquêter sur la conduite d’Azaiez et a nommé un ancien surintendant pour intervenir pendant qu’il fait l’objet d’une enquête.

Le surintendant du district scolaire indépendant de Round Rock (RRISD), le Dr Hafedh Azaiez, a été suspendu avec solde jeudi. (Round Rock ISD)

Azaiez a nié les allégations par l’intermédiaire de son avocat

Son avocat a déclaré dans une déclaration en partie : « Je suis consterné que la TEA et le conseil d’administration de Round Rock ISD se laissent détourner, contraindre et forcer par deux membres renégats du conseil d’administration de Round Rock ISD à poursuivre l’éviction de Le Dr Azaiez s’est basé sur une agression présumée qui, au fond de son cœur, chaque membre du conseil d’administration sait qu’elle n’a jamais eu lieu », selon KVUE. « Déclaré succinctement, en tant qu’avocat du Dr Azaiez, nous avons des preuves objectives, que nous pensons être incontestables, démontrant que l’agression présumée, qui est à l’origine de cette controverse, n’a pas eu lieu. »

LES PAPA DU TEXAS ARRÊTÉS APRÈS AVOIR OBTENU LA VOIX AUX RÉUNIONS DU CONSEIL SCOLAIRE ONT DÉCLARÉ QUE LE SURINTENDANT VEUT LES « FAIRE SILENCE »

Jeremy Story se fait escorter hors d’une réunion du conseil scolaire de Round Rock ISD. (Jérémy Histoire)

Jeremy Story, un résident du RRISD père de sept enfants scolarisés à domicile qui a été arrêté pour avoir prétendument perturbé les réunions du conseil scolaire après avoir fait part de ses inquiétudes concernant les allégations d’agression contre Azaiez, avait précédemment déclaré à Fox News qu’il soutenait la mise en congé payé d’Azaiez.

« Ils sont vraiment responsables d’avoir jeté les bases de cette catastrophe en embauchant Azaiez malgré les inquiétudes de la communauté et, par la suite, en supprimant les points de vue de deux autres membres du conseil d’administration qui ont tenté d’attirer l’attention sur ce problème », a déclaré Story à propos du conseil d’administration. . « Les cinq membres infidèles du conseil d’administration ont surmonté toutes ces actions répréhensibles en arrêtant Dustin [Clark, a father of four children in public schools] et moi pour avoir dénoncé leurs actions malavisées. »

Un autre parent, Chuy Zarate, n’était pas d’accord, déclarant à KVUE: « Tout est allégué. Tout ce qui est sorti en ce qui concerne les preuves s’est avéré être un, faux ou deux, totalement infondé. »

Tyler O’Neil de Fox News a contribué à ce rapport.