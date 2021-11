Le directeur exécutif de Far Cry, Hay, quitte Ubisoft

Le directeur exécutif de la franchise Far Cry, Dan Hay, quitte Ubisoft aujourd’hui.

Comme le rapporte GamesBeat, le développeur quitte le géant français de l’édition le vendredi 12 novembre. Hay travaille chez Ubisoft Montréal depuis 2011 lorsqu’il a rejoint en tant que producteur de Far Cry 3. Il est devenu producteur exécutif de Far Cry 4 et Far Cry Primal, avant d’être promu producteur exécutif et directeur créatif en juin 2015.

« Après plus de 10 ans chez Ubisoft, Dan Hay a annoncé qu’il suivrait un nouveau chapitre de sa vie professionnelle et qu’il partira le 12 novembre », a déclaré un porte-parole d’Ubisoft.

« Dan a été le directeur exécutif de Far Cry et a développé une équipe multidisciplinaire incroyable pour produire ce qui est devenu l’un des jeux les plus populaires de l’histoire d’Ubisoft. Bien que Dan n’ait pas annoncé où son chemin le mène, nous sommes convaincus que il lui offrira les nouveaux défis et expériences qu’il recherche et mérite. Nous remercions Dan pour ses nombreuses contributions au fil des ans et lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. Dans l’intérim, l’équipe de la marque sera dirigée par Sandra Warren à Montréal en tant que ainsi qu’une équipe de producteurs et de réalisateurs très compétente, en plus de poursuivre ses collaborations avec un certain nombre d’autres studios à travers le monde.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72641/far-cry-exec-director-hay-departs-ubisoft/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));