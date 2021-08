Le directeur financier de Blockchain.com dit que l’entreprise pourrait faire une introduction en bourse dans “18 mois”, le bilan de l’entreprise a BTC, ETH

Cette semaine, le directeur financier de Blockchain.com, Macrina Kgil, a expliqué comment la société a dépassé 1 000 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie et que la société pourrait devenir publique avec une offre publique initiale (IPO) en 2023. La société de crypto-monnaie C’est l’une des plus anciennes du secteur. et Kgil a expliqué que 76 millions de portefeuilles Blockchain.com ont été créés depuis la création de l’entreprise.

En mars 2021, Bitcoin.com News a rapporté que Blockchain.com avait levé 300 millions de dollars et reçu une valorisation après argent d’environ 5,2 milliards de dollars. La société existe depuis un certain temps et lorsqu’elle s’appelait « Blockchain.info », elle a été créée par Ben Reeves en 2011. En 2013, elle était dirigée par Nicolas Cary et était considérée comme le portefeuille bitcoin le plus populaire à l’époque.

En 2014, Blockchain.com était dirigé par Peter Smith et est depuis resté le PDG de l’entreprise. Macrina Kgil, directrice financière de Blockchain.com, a détaillé cette semaine que la société a augmenté de plus de 1 000 milliards de dollars de transactions cryptographiques depuis la création de la société.

«Nous avons récemment franchi une étape importante sur Blockchain.com, dépassant plus de 1 000 milliards de dollars de transactions cryptographiques sur notre plate-forme. Pour mettre ce nombre en contexte, nous avons traité près d’un tiers de toutes les transactions sur le réseau bitcoin depuis 2012 », a déclaré Kgil. Le directeur financier de l’entreprise a ajouté :

Notre activité sur le marché institutionnel continue de connaître une croissance exponentielle alors que de plus en plus de gestionnaires d’actifs cherchent à répondre à la demande de leurs clients de travailler avec cette nouvelle classe d’actifs.

Blockchain.com envisage une introduction en bourse, la société garde Bitcoin et Ethereum à son bilan

Le directeur financier de Blockchain.com s’est également entretenu avec Fortune.com dans une interview publiée le 30 août expliquant que l’entreprise a également vu 76 millions de portefeuilles créés. Kgil pense que l’écosystème des crypto-monnaies connaîtra une croissance continue et a noté que les crypto-monnaies ne vont nulle part.

“En ce moment, beaucoup de gens pensent vraiment que les crypto-monnaies sont là pour rester”, a souligné Kgil dans son interview avec Fortune.com. “C’est juste [una cuestión de] quelle taille et à quelle vitesse il va croître au sein de l’économie au sens large », a-t-il ajouté.

De plus, comme des sociétés cotées en bourse comme Coinbase et Canaan, le directeur financier de Blockchain.com a mentionné que la société pourrait voir une offre publique initiale dès 2023. L’interview indique “peut-être 18 mois ou plus. “Et l’interview souligne également que Blockchain.com maintient des actifs cryptographiques dans son bilan.

« Les principales pièces de crypto que nous avons sont [ bitcoin (BTC ) y ethereum (ETH )… pero también tenemos [altcoins], en tant qu’entreprise, quand nous pensons que cela a du sens », déclare Kgil.

Que pensez-vous de la possibilité que Blockchain.com devienne public d’ici 2023 et des 1 000 milliards de dollars de transactions cryptographiques enregistrées sur la plateforme ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/blockchain-com-cfo-says-company-could-ipo-in-18-months-firms-balance-sheet-holds-btc-eth/