Le directeur financier de Bridgewater Associates rejoint le dépositaire de crypto NYDIG

NYDIG, une filiale du gestionnaire d’actifs new-yorkais Stone Ridge de 10 milliards de dollars, a nommé John Dalby au poste de directeur financier.

Dalby était auparavant le directeur financier de Bridgewater Associates de Ray Dalio, le plus grand fonds spéculatif au monde. Bien que Dalio n’ait peut-être pas tout à fait développé Bitcoin, le directeur financier de son fonds spéculatif a rejoint le fournisseur de solutions d’investissement et de technologie Bitcoin. Dalby a dit,

«Chaque jour, de plus en plus d’industries comprennent le potentiel de Bitcoin et de plus en plus de clients cherchent des moyens d’y accéder en toute sécurité. Personnellement, je partage la vision de NYDIG concernant la capacité de Bitcoin à propulser l’autonomisation économique pour tous.

NYDIG a récemment levé plus de 300 millions de dollars auprès de New York Life, MassMutual, Liberty Mutual, Starr Companies et FIS dans le but de cibler le secteur de l’assurance inexploité. Ross Stevens, fondateur et président exécutif de NYDIG a déclaré:

«Le passage de John à NYDIG montre une tendance croissante de vote des meilleurs talents avec leurs pieds pour propulser le rôle d’inclusion de Bitcoin en tant que banque centrale (De) et son double mandat en tant qu’actif ultime avec risque et actif ultime sans risque.»

