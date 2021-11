Le directeur financier de Twitter déclare que l’achat d’actifs cryptographiques « n’a pas de sens pour le moment »: rapport

Investir dans les crypto-monnaies « n’a pas de sens pour le moment », a déclaré le directeur financier de Twitter, Ned Segal, selon le Wall Street Journal.

Twitter devrait modifier sa politique d’investissement pour détenir des actifs plus volatils dans son bilan, a déclaré Segal. La société préfère détenir des actifs moins volatils, tels que des titres, a-t-il ajouté. La société Fintech Square, qui est également dirigée et cofondée par Jack Dorsey de Twitter, Tesla de Musk et la société de logiciels Microstrategy détiennent la crypto dans leur bilan. Dorsey est un partisan de la technologie décentralisée, y compris le bitcoin et les crypto-monnaies. Twitter veut permettre aux utilisateurs de connecter leurs comptes à des services tiers qui leur permettent d’envoyer des conseils en bitcoin, d’apporter une authentification pour les jetons non fongibles sur sa plate-forme et a lancé une équipe de crypto.

