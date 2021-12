Le directeur général de la santé publique des Asturies, Rafael Cofiño, démissionne de son poste

26/12/2021

L’actuel directeur général de la Politique et de la planification de la santé, Lidia Clara Rodriguez, soulagera Rafael Cofiño à la tête de la Direction générale de la santé publique du Ministère de la Santé de Asturies. Le remplaçant sera officialisé lors du prochain Conseil des gouverneurs après que c’est Cofiño lui-même qui a demandé hier à quitter ses fonctions après deux ans de lutte contre la pandémie. Le Président de la Principauté, Adrian Barbón, l’a remercié pour ses services dans un tweet.

Lidia Clara Rodríguez, originaire de Corvera, est diplômée en médecine et chirurgie de l’Université d’Oviedo et spécialiste en médecine familiale et communautaire. Après avoir travaillé plusieurs années à Madrid, elle est revenue en 2013 pour occuper le poste de directrice des soins de santé et de la santé publique de la zone de santé III, avec la tête à Avilés, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2019, date à laquelle elle a assumé la direction générale de la politique de santé et Planification.

Mes remerciements à @rcofinof pour ces deux longues et intenses années à la tête de la Direction de la santé publique des Asturies, avec la gestion d’une terrible pandémie. Merci pour votre travail, votre dévouement et votre engagement et merci de continuer à collaborer avec le Ministère dans cette nouvelle étape. https://t.co/wfrlyxozbc – Adrian Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 26 décembre 2021

Le médecin de famille et agent de santé Rafael Cofiño Il a demandé à quitter le front politique après deux années intenses à la tête de la Santé publique. Cependant, il continuera à travailler sur la gestion de la pandémie en tant que technicien dans le service dont il a été le chef.

Le ministre de la Santé, Pablo Fernández Muñiz, a souligné la énorme engagement de Rafael Cofiño avec la santé de toute la population asturienne et a apprécié leur travail et leur dévouement pendant la crise sanitaire.