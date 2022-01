Le directeur général de Leeds, Angus Kinnear, fait une déclaration sur les transferts de janvier avec de nouvelles raisons de s’inquiéter

Le directeur général de Leeds United, Angus Kinnear, a admis que les craintes persistantes de relégation rendraient la fenêtre de transfert de janvier plus difficile et plus cruciale pour le club.

Les Blancs ont connu leur première saison en Premier League la saison dernière, terminant neuvième. De plus, ils ont remporté le plus de points de toutes les équipes nouvellement promues depuis Ipswich en 2001.

Cependant, cette saison a été tout changement. Leeds occupe la 16e place du classement de la Premier League, à seulement cinq points des trois derniers. Ils n’ont également remporté que trois des 18 matches.

Le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips a admis que équipes travaillant sur les tactiques de l’entraîneur-chef Marcelo Bielsa – qui restent inchangés – fait partie du problème.

En tant que tel – et au milieu d’une crise de blessures au club – la fenêtre de transfert de janvier s’avérera cruciale pour Leeds.

Mais le directeur général Kinnear a averti que le besoin d’arrivées à impact immédiat cette fois-ci, par rapport à janvier dernier, rendra la tâche de trouver des signatures plus difficile.

« Naturellement, les supporters se tourneront vers la fenêtre de transfert de janvier pour des raisons d’être optimistes », a écrit Kinnear dans ses notes de programme avant l’affrontement de dimanche avec Burnley.

« Sous la tutelle d’Andrea Radrizzani et du [San Francisco] 49ers, nous n’avons jamais manqué de démontrer notre engagement à renforcer l’effectif à chaque fenêtre.

« Cependant, nous ne devons pas sous-estimer le défi de sécuriser des cibles qui peuvent répondre aux normes rigoureuses de Marcelo et avoir l’impact immédiat qui est requis cette saison. »

Leeds cherche particulièrement à renforcer son milieu de terrain avec la fenêtre de janvier à ses débuts.

TEAMtalk comprend que les Blancs restent attachés au milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley. Le milieu de terrain n’a pas bougé cet été et a depuis eu du mal à gagner du temps de jeu.

Pendant ce temps, Lewis O’Brien de Huddersfield est également toujours sur le radar du club, a appris TEAMtalk.

Les doutes de Bielsa grandissent pour Leeds

Au milieu de la mauvaise première moitié de saison pour Leeds, des doutes ont également fait surface sur l’avenir de Bielsa.

Il a continué à signer des prolongations d’un an depuis qu’il a rejoint Leeds. Après avoir mené le club à la neuvième place la saison dernière, il s’est à nouveau engagé dans l’espoir de progresser encore.

Cependant, cela ne s’est pas produit – du moins jusqu’à présent – ​​et l’Argentin a admis ses inquiétudes.

« Je me concentre sur les performances de l’équipe, et les faiblesses que nous avons montrées étaient précisément celles sur lesquelles j’avais travaillé pour nous élever par rapport à la saison dernière », a-t-il déclaré.

« Alors, quand j’ai pris la décision de travailler ici un an de plus, c’était parce que j’avais la conviction que l’équipe pouvait être meilleure.

« Cela dépendait de certaines décisions et développements. Je voulais que les développements aident l’équipe à grandir – mais je n’y suis pas parvenu.

« Les situations que nous avons dû traverser, je n’ai pas pu les résoudre comme je le pensais. »

Kinnear et Bielsa parlaient avant l’affrontement de Leeds avec Burnley dimanche.