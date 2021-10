Le directeur général de LMA révèle la réponse en huit mots de Solskjaer après avoir contacté le patron de Man Utd

Richard Bevan de la League Managers Association a déclaré qu’il avait reçu une réponse d’Ole Gunnar Solskjaer après avoir contacté le manager de Manchester United après la défaite 5-0 contre Liverpool.

Le directeur général Bevan était présent à Old Trafford alors que Liverpool dirigeait une équipe United désolée en lambeaux sur son propre terrain. Mo Salah a marqué un triplé et le remplaçant à la mi-temps Paul Pogba a été expulsé pour United alors qu’ils s’effondraient face à une humiliante défaite à domicile.

C’est un résultat qui Luke Shaw a affirmé « arrivait », après la défaite de la semaine dernière contre Leicester et sa récente évasion contre l’Atalanta. Et avec Bevan à Old Trafford, il a été témoin de l’atmosphère négative et toxique qui s’est développée au cours de l’après-midi.

Des centaines de supporters de United sont partis à la mi-temps, mais la majorité a ignoré la défaite démoralisante. United a été accueilli par des huées assourdissantes à la mi-temps alors qu’ils quittaient le terrain 4-0. Alors qu’ils étaient à temps plein, les fans de Liverpool se sont délectés de la victoire, tout en se moquant du manager de United en scandant « Ole est au volant ».

Cela n’a laissé aucun doute à Bevan quant au niveau de contrôle Solskjaer doit maintenant fonctionner sous.

Bevan a déclaré à Sky Sports : « J’étais au match et je pense que tout le monde ressent la pression au nom d’Ole, n’est-ce pas ?

«Certainement dans son interview, il a été très clair qui savait, exactement, que c’était une journée très négative pour le club.

«Je l’ai contacté par SMS et j’ai eu une excellente réponse; « La seule façon dont vous pouvez regarder est en avant ».

« Il a un esprit très analytique. Il a une approche vraiment systématique du jeu et son objectif, désormais, sera de réaliser de bonnes performances lors de ces prochains matchs ; Spurs, la Ligue des champions et la préparation pour Manchester City, également, dans quelques semaines. »

Des sources de TEAMtalk ont ​​révélé lundi que United n’était pas pressé de révoquer le patron norvégien de son poste.

Le directeur général Richard Arnold aurait eu des entretiens avec Joel Glazer lundi soir.

Et selon The Sun, Solskjaer ne sera pas encore limogé. En effet, il a été photographié en train d’arriver à l’entraînement mardi. Et il préparera l’équipe pour son match contre Tottenham ce week-end comme d’habitude.

Le conseil d’administration de Man Utd divisé

Mais le conseil d’administration est divisé sur la meilleure ligne de conduite à adopter. Ils restent réticents à limoger une légende du club, mais sont conscients du mécontentement croissant parmi les fans.

Le Manchester Evening News ajoute que le club n’a pas été en mesure de clarifier le statut de Solskjaer.

Solskjaer a remplacé Jose Mourinho – initialement à titre temporaire – en décembre 2018. Il a récemment signé un nouveau contrat de trois ans, mais le mauvais début de saison de United pourrait voir cet accord rompu.

Aujourd’hui, près de trois ans après l’arrivée de Solskjaer, Zinedine Zidane et l’ancien manager de Chelsea Antonio Conte sont sans emploi.

Les deux ont été liés au poste, mais le conseil d’administration de United, ou du moins certains d’entre eux, reste inébranlable dans son soutien à Solskjaer.

