Le directeur général de Packers fait une mise à jour encourageante sur les conversations avec Aaron Rodgers

Aaron Rodgers est de retour avec les Green Bay Packers et prêt à vivre une saison 2021 monstre. Et il semble que sa relation avec le front office s’améliore à mesure que la saison se rapproche du coup d’envoi. Le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, a parlé aux journalistes cette semaine et a fait une mise à jour encourageante sur les conversations qu’il a eues avec Rodgers.

“J’ai eu de très bonnes conversations tout au long du camp avec Aaron et Matt, et je pense que la communication a été vraiment, vraiment bonne”, a déclaré Gutekunst, selon NFL.com. “Alors que nous entrions dans ce genre de période de prise de décision, je pense que tout le monde – toutes les personnes qui sont en quelque sorte impliquées dans cela – étaient très conscients de ce qui se passait et pourquoi nous faisions ce que nous faisions. Alors, je Je me sens vraiment bien à ce sujet. Et les conversations que j’ai eues avec Aaron ont été excellentes. ”

Après n’avoir pas été avec l’équipe pendant l’intersaison, Rodgers est retourné aux installations des Packers le 28 juillet pour le début du camp d’entraînement. Lors de sa première conférence de presse, Rodgers a été très honnête au sujet des problèmes qu’il a avec les Packers, et peu de temps après, il a fait le point sur sa relation avec Gutekunst.

“Je pense que c’est un travail en cours. Je pense que les relations ne se forment pas en quelques jours”, a déclaré Rodgers. “Il y a un moment où le respect grandit et la communication suit. Je pense que les meilleures relations que vous entretenez avec vos amis et vos proches impliquent des conversations et un flux. Vous ne pouvez pas parler à un ami proche pendant quelques mois et reprendre là où vous êtes parti désactivé.”

Rodgers a retravaillé son contrat et il lui reste maintenant deux ans au lieu de trois. Il est possible que Rodgers soit échangé après la saison 2021 s’il veut quitter Green Bay. Mais sur la base de ce que les Packers ont de retour des deux côtés du ballon, ils devraient être en lice pour remporter un Super Bowl. Les Packers ont terminé avec une fiche de 13-3 et une apparition dans le match de championnat NFC au cours des deux dernières saisons. La dernière fois que les Packers ont atteint et remporté le Super Bowl, c’était en 2010 lorsqu’ils se sont qualifiés en tant que tête de série n ° 6. Rodgers, qui a remporté le prix NFL MVP à trois reprises, cherche à remporter un autre titre pour consolider son héritage.