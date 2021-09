Le directeur général des Mets arrêté pour conduite en état d’ivresse

Le directeur général par intérim des Mets de New York a été arrêté mercredi matin pour conduite avec facultés affaiblies, a annoncé l’équipe. Zack Scott a été arrêté à White Plains, New York, après que la police l’a trouvé endormi au volant de son SUV à un feu de circulation. Il était déterminé à être en état d’ébriété, et le capitaine de police de White Plains, James Spencer, a déclaré que Scott avait refusé un alcootest, selon ESPN.

“Nous avons été surpris et profondément déçus d’apprendre ce matin l’existence d’un présumé DUI impliquant Zack Scott”, ont déclaré les Mets dans un communiqué publié sur Twitter. “Nous prenons cette affaire très au sérieux. Zack ne voyagera pas avec l’équipe pour notre prochain voyage sur la route pendant que nous en apprendrons plus et déterminerons les prochaines étapes.” Scott, 44 ans, a été réservé et libéré et comparaîtra devant le tribunal jeudi. Il ne rejoindra pas l’équipe pour son prochain road trip. Les Mets ont déclaré que Scott était chez le propriétaire de l’équipe, Steve Choen, plus tôt dans la nuit pour un événement de collecte de fonds caritatif.

Cohen a été embauché par les Mets en tant que directeur général adjoint en décembre pour servir sous le président des opérations baseball Jared Porter et le président de l’équipe Sandy Alderson. Porter a été licencié après que des allégations selon lesquelles il aurait envoyé des photos explicites à une journaliste ont fait surface, ce qui a conduit Scott à devenir le directeur général actif des Mets. Avant de rejoindre les Mets, Scott a passé les 17 dernières saisons avec les Red Sox de Boston.

Lorsque Cohen a acheté l’équipe en novembre, il a fait appel à Scott et Porter pour aider à redresser l’organisation. L’arrestation de Scott est l’un des nombreux problèmes que l’équipe a traités toute l’année. Au cours du week-end, le joueur vedette des Mets Javier Baez a été vu donner aux fans le geste du pouce vers le bas alors qu’il en avait marre que les fans le huent. Cela a conduit les Mets à publier une déclaration.

“Ces commentaires, et tout geste de sa part ou d’autres joueurs ayant une intention similaire, sont totalement inacceptables et ne seront pas tolérés”, a déclaré Alderson. “Les fans des Mets sont naturellement frustrés par les performances récentes de l’équipe. Les joueurs et l’organisation sont également frustrés, mais les fans de Citi Field ont parfaitement le droit d’exprimer leur propre déception. Les huées sont le droit de chaque fan. Les Mets ne toléreront aucun geste de joueur qui n’est pas professionnel dans sa signification ou est dirigé de manière négative vers nos fans. Je rencontrerai nos joueurs et notre personnel pour transmettre ce message directement. ”