Le directeur général des Timberwolves Gersson Rosas limogé une semaine après le début de la pré-saison

Les Timberwolves sont de retour sous les projecteurs et, encore une fois, pas sur des mérites sportifs. Les Wolves ont annoncé par voie de communiqué et au nom de Glen Taylor, le propriétaire de la franchise, le limogeage de leur directeur général, Gersson Rosas. Selon ‘.’, la tension entre le chef des opérations des Minnesota Timberwolves et les autres travailleurs a été l’un des déclencheurs, ainsi qu’une éventuelle liaison extraconjugale avec un employé de la franchise.

Le propriétaire des Timberwolves / Lynx, Glen Taylor, a publié la déclaration suivante : «Aujourd’hui, les Timberwolves du Minnesota se sont séparés du président des opérations de basket-ball, Gersson Rosas. En tant qu’organisation, nous restons déterminés à bâtir une équipe gagnante dont nos fans et la ville peuvent être fiers. – Timberwolves PR (@Twolves_PR) 22 septembre 2021

Le ‘timing’ influence toujours, et plus encore dans ce type de décisions, qui affectent la planification de l’équipe juste une semaine avant le début de la pré-saison NBA et après avoir choisi dans le repêchage et avoir signé des agents libres. Les Timberwolves n’ont montré aucun signe de faiblesse en termes d’organisation sportive. De plus, Rosas était présente la semaine dernière à la présentation du Nouveaux ajouts.

D’après ‘.’, dans une pièce de Shams Charania et Jon Krawczynski, Les motifs du licenciement correspondraient à une tension constante entre Gersson Rosas et les autres travailleurs, ainsi qu’à une éventuelle relation extraconjugale avec un salarié qui aurait perturbé l’ambiance au sein du personnel de la franchise.. Comme le souligne l’information, les Wolves, après avoir reçu des plaintes d’employés, ont enquêté sur leur chef des opérations et, concluant que sa conduite n’était pas appropriée, ont décidé de séparer leurs chemins.

Glen Taylor, propriétaire de la franchise, est celui qui a informé Gersson Rosas de son licenciement et, quelques heures plus tard, a annoncé dans un autre communiqué que Sachin Gupta, vice-président exécutif des opérations, remplacerait Rosas. jusqu’à ce qu’ils trouvent un remplaçant.

Sportivement, les Timberwolves du Minnesota sont embourbés dans une crise d’identité, illustrée par les mauvais résultats de ces dernières années malgré le fait d’avoir des joueurs du calibre de Karl-Anthony Towns ou D’Angelo Russell, deux All-Stars. La planification de l’équipe, ainsi que les choix de première ronde lors des derniers repêchages, n’ont pas réussi à créer une équipe compétitive.

Au cours des dernières semaines, les Wolves étaient devenus l’une des principales franchises à prendre le contrôle de Ben Simmons mécontent, qui serait heureux de jouer aux côtés de son ami KAT. Cependant, Ce mouvement a montré que les Timberwolves sont plus concentrés sur leurs problèmes internes que sur le fait de pouvoir faire de leur “roster” un candidat pour être parmi les meilleurs de la Conférence Ouest..