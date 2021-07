Le directeur général du FMI soutient le dollar américain contre Bitcoin Crypto new media

in

Un récent rapport de . a également détaillé que le Fonds monétaire international (FMI) cherche à intensifier la surveillance des monnaies numériques

S’exprimant hier lors d’un échange avec le gouverneur de la banque centrale des Bahamas, John Rolle, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a estimé que Bitcoin ne pouvait pas être classé comme monnaie. Elle a fait valoir que le dollar américain triomphe en tant que monnaie de réserve, quelle que soit sa forme actuelle ou future. Georgieva a ajouté que le statut du dollar serait cimenté par les marchés des capitaux américains et l’économie en général.

L’exécutif du FMI a critiqué la décision d’adoption du Bitcoin par le Salvador lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur la question. Elle a spécifiquement souligné que la nature volatile de la crypto-monnaie entraverait la planification des dépenses, la perception des taxes et la tarification des produits. Comme de nombreux autres défenseurs de l’énergie verte, Georgieva a également relevé des failles dans le niveau de consommation d’énergie du processus d’extraction de BTC.

L’institution internationale a l’intention de surveiller de près les actifs virtuels dans les prochains jours, conformément à un document politique publié hier sur son site. Le document est centré sur l’influence et le rôle des monnaies numériques publiques et privées dans les systèmes financiers actuels. . a rapporté que l’organisme monétaire prévoyait de collaborer avec d’autres institutions du paysage économique, y compris les banques centrales et les régulateurs, pour rester au top de la monnaie numérique.

Cette semaine encore, le Fonds a averti que l’approbation des crypto-monnaies comme monnaie légale nuirait aux économies et provoquerait également le chaos, car les gens devraient se rabattre sur l’actif qu’ils souhaitent détenir. Bien que l’avertissement ne mentionne pas spécifiquement El Salvador, il semble faire référence à la législation récemment adoptée par le pays pour donner cours légal au Bitcoin.

Le document politique de jeudi a également discuté du rôle positif que les actifs numériques peuvent jouer dans l’économie en offrant des options de paiement plus rapides et pratiques. Il a toutefois estimé que les actifs virtuels devaient être réglementés pour protéger les économies et préserver la stabilité des systèmes monétaires internationaux.

Selon un blog de lundi, cependant, les responsables et le personnel de l’institution ne pensent pas que les actifs cryptographiques ont atteint leur maturité et, en tant que tels, ne peuvent pas être adoptés comme monnaies nationales. Le billet de blog a décrit l’adoption d’actifs numériques comme une entreprise risquée, ajoutant que les dangers des résultats sont bien plus importants que les récompenses. Les auteurs de l’article ont indiqué que bien que Bitcoin puisse être utilisé comme un investissement viable pour réaliser des bénéfices, il peut également entraîner des pertes. En outre, ils ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les cybercriminels pourraient exploiter les actifs numériques pour faciliter leurs activités, en particulier en l’absence d’une réglementation appropriée.

