Le directeur général d’Ubisoft Massive Polfeldt se retire

Le directeur général du studio Massive Entertainment d’Ubisoft, David Polfeldt, part après 17 ans.

La nouvelle a été révélée dans un article sur le site Web du développeur, le directeur général devant démissionner le 1er juillet pour prendre un congé sabbatique de six mois. Après cela, il retournera chez Ubisoft dans “un nouveau rôle stratégique”.

Polfeldt a rejoint Massive en 2005 en tant que vice-président et directeur du marketing, avant d’être promu directeur général en novembre 2008.

« Il y a dix-sept ans, j’ai rejoint un petit studio indépendant basé à Malmö dans un rôle que le fondateur a défini comme ‘Mister FixIt’. Je ne savais pas quelle aventure de montagnes russes cela deviendrait ! » dit David Polfeldt.

«Lorsque nous avons signé Star Wars et finalement achevé notre magnifique bâtiment Eden en 2020, j’ai ressenti un sentiment d’achèvement irrésistible, comme si j’avais réalisé tout ce dont j’avais rêvé.

Reposant sur les bases solides de The Division, Avatar, Snowdrop et Ubisoft Connect, le studio est dans un état fantastique, et je suis exceptionnellement reconnaissant pour ce que nous avons accompli ensemble. Avant de me lancer dans une nouvelle aventure dans Ubisoft, je vais essayer autre chose qui est nouveau et excitant pour moi : une longue pause ! Souhaitez-moi bonne chance et rendez-vous en 2022.

