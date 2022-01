Le directeur général et PDG de CSB Bank prendra une retraite anticipée

Sa décision de quitter le poste de directeur général et chef de la direction a été approuvée par le conseil d’administration lors d’une réunion qui s’est tenue samedi. Rajendran est directeur général et chef de la direction depuis le 9 décembre 2016, et le mandat actuel s’étend jusqu’au 8 décembre 2022.

CSB Bank dans un dossier réglementaire a déclaré samedi que CVR Rajendran, directeur général et PDG de la banque, avait décidé de prendre une retraite anticipée de son poste pour prendre soin de sa santé sous les conseils de ses médecins.

Rajendran continuera à diriger la Banque jusqu’au 31 mars 2022. Des sources du CSB ont en outre déclaré que le conseil d’administration avait décidé de constituer un comité de recherche pour identifier et évaluer des candidats internes ou externes pour le poste de directeur général et chef de la direction. Il a également été décidé de faire appel à un cabinet indépendant de recherche de cadres à cet égard.

Il a joué un rôle déterminant dans l’apport de Rs 1 208 crore de capital principal dans CSB Bank de FIH Mauritius Investments (une filiale de Fairfax India Holdings) et a également dirigé CSB Bank dans le cadre d’une offre publique initiale réussie.

