Le directeur informatique de Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee, déclare que Coinbase est sous-évalué

Olaf Carlson-Wee, fondateur et PDG de Polychain Capital, estime que Coinbase est sous-évalué. Il a exprimé son point de vue tout en discutant de l’état actuel du marché de la cryptographie dans une interview du 16 décembre. Selon lui, les entreprises publiques de l’espace crypto sont sous-évaluées par rapport à l’immense potentiel de croissance des crypto-monnaies.

Plongeant dans les détails plus approfondis de l’espace crypto en pleine expansion, Carlson-Wee a déclaré que l’industrie a attiré des développeurs des secteurs traditionnels, leur permettant de créer des produits dans l’écosystème de la crypto. Il a ajouté que les rails financiers se déplacent de plus en plus vers des systèmes logiciels basés sur la blockchain.

Carlson-Wee a ajouté que le monde de l’entreprise migre également vers la blockchain pour redéfinir les contrats juridiques avec des systèmes logiciels purs. Selon lui, il s’agit d’un changement de paradigme comme le monde n’en a jamais vu, et il s’accompagne de nombreuses opportunités d’investissement. Il pense que ces opportunités aboutiront à la croissance des marchés boursiers publics et des actifs numériques basés sur la cryptographie.

Des milliers de projets crypto vont prospérer

En plus des entreprises publiques dans l’espace crypto, le fondateur de Polychain Capital estime que les entreprises privées ont également une chance d’atteindre la grandeur.

Bien qu’il n’ait nommé aucune entreprise spécifique qui, selon lui, pourrait bien fonctionner alors que le secteur des crypto-monnaies continue de se développer, Carlson Wee a déclaré :

Je pense qu’il y aura des milliers de projets réussis. Il s’agit vraiment de remplacer ces rails financiers traditionnels, ces modèles de marché traditionnels par des systèmes logiciels mondiaux et fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

Il a ajouté que l’un des avantages de l’industrie de la cryptographie est que n’importe qui peut créer des actifs cryptographiques ou des plates-formes technologiques sur web3 tant qu’il dispose d’une connexion Internet.

Les crypto-monnaies vont révolutionner plusieurs industries

Selon Carlson-Wee, le monde est au milieu du transfert de richesse le plus important de l’histoire de l’humanité moderne alors que de plus en plus de gens adoptent la cryptographie. Il pense que l’industrie de la cryptographie perturbe déjà les marchés financiers en les rendant open source, transparents et immuables. Donnant un exemple de ce changement, il a noté que l’écosystème DeFi dépasse déjà 250 milliards de dollars (188,14 milliards de livres sterling).

Cependant, Carlson-Wee affirme que les marchés financiers ne sont que la pointe de l’iceberg, car les crypto-monnaies et la blockchain transformeront plusieurs industries. Plus précisément, il pense que les sociétés Web2 classiques comme Etsy, Uber et eBay subiront des changements importants ou seront remplacées par des systèmes logiciels blockchain natifs.

Confiant que rien ne peut arrêter la révolution cryptographique, Carlson-wee a déclaré que l’espace a déjà attiré plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde, et que ce nombre augmente rapidement. Expliquant pourquoi l’espace cryptographique a connu une croissance explosive cette année, il a déclaré que les gens comprenaient le fait que le monde était en train de passer au Web3.

Le DSI de Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee, affirme que Coinbase est sous-évalué est apparu en premier sur Invezz.