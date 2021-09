Le directeur juridique de Blizzard démissionne au milieu du procès d’Activision

Le personnage d’Overwatch fait sa meilleure impression d’Ace Attorney.Capture d’écran : Blizzard

La directrice juridique de Blizzard Entertainment, Claire Hart, a démissionné de la société en difficulté. Elle a annoncé la nouvelle hier dans un article sur LinkedIn, affirmant que vendredi dernier, le 17 septembre, était son dernier jour.

Hart, qui occupait ce poste depuis trois ans – et qui avait déjà compté une décennie chez Google, selon LinkedIn – n’a pas cité de raison pour sa démission, disant seulement que : « Les trois dernières années ont été pleines de rebondissements inattendus et tours, mais je me sens honoré d’avoir travaillé avec et rencontré autant de personnes formidables chez Blizzard et dans les activités d’Activision Blizzard.

En dehors d’une «courte pause», Hart n’a pas mentionné la prochaine étape dans le pipeline. Elle n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire de Kotaku à temps pour la publication.

Il est impossible d’ignorer les circonstances dans lesquelles Blizzard a perdu son meilleur avocat.

Le 20 juillet, le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) a poursuivi Activision Blizzard pour plusieurs “violations des droits civils de l’État et des lois sur l’égalité de rémunération”, notamment du harcèlement, de la discrimination et des abus généralisés, en particulier contre les femmes de l’entreprise. Notamment, la poursuite cite une soi-disant « Suite Cosby » à la BlizzCon, une chambre d’hôtel connue pour le comportement fâcheux de certains des meilleurs hommes de l’entreprise à l’époque. Plus de 2 000 employés, dont beaucoup ont ensuite participé à un débrayage très médiatisé, ont envoyé une lettre à l’entreprise condamnant son comportement horrible. Plus récemment, ces employés ont déclaré qu’Activision Blizzard ne répondait pas à leurs demandes.

Les sponsors ont apporté leur soutien aux esports de l’entreprise. Activision Blizzard a fait l’objet d’un deuxième procès (un recours collectif) contre le premier. Et hier, comme rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal, la nouvelle a été annoncée que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a lancé une enquête approfondie sur Activision Blizzard, émettant même une assignation à comparaître (en gros, une ordonnance du tribunal qui oblige légalement quelqu’un à témoigner) au PDG de longue date. Bobby Kotick.

Hart est le dernier d’une série de départs de cadres chez Blizzard. Le mois dernier, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a démissionné. Il a été remplacé par Jen Oneal et Mike Ybarra, qui sont tous deux relativement nouveaux dans l’entreprise et occuperont conjointement la première place chez Blizzard. Le directeur des ressources humaines, Jesse Meschuk, est également parti. Et Jesse McCree, le réalisateur du prochain Diablo 4 de Blizzard, est également parti le mois dernier.

Mise à jour, 16 h 07 HE : “Nous pouvons confirmer que Claire Hart a quitté Blizzard pour poursuivre d’autres opportunités”, a déclaré un représentant d’Activision Blizzard à Kotaku. « Nous lui sommes reconnaissants de plus de trois ans de service et nous lui souhaitons bonne chance. »