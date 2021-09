Le directeur juridique de Blizzard quitte la société au milieu de poursuites et d’enquêtes

Le directeur juridique de Blizzard a quitté l’entreprise au milieu de ses problèmes juridiques en cours. L’ancienne directrice juridique de Blizzard, Claire Hart, a annoncé sur Linkedin qu’elle avait quitté l’entreprise le vendredi 17 septembre après trois ans au sein de l’entreprise.

“Les trois dernières années ont été pleines de rebondissements inattendus, mais je me sens honoré d’avoir travaillé et rencontré autant de personnes formidables chez Blizzard et dans les activités d’Activision Blizzard”, a écrit Hart.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Blizzard accusé d’avoir déchiqueté des preuves d’abus | Nouvelles de GameSpot

Hart a dit qu’elle prendrait une courte pause avant de passer à la prochaine étape. Hart n’a pas indiqué la raison pour laquelle elle a quitté l’entreprise. Un porte-parole d’Activision Blizzard a confirmé à GameSpot que Hart avait quitté l’entreprise.

“Nous pouvons confirmer que Claire Hart a quitté Blizzard pour poursuivre d’autres opportunités. Nous lui sommes reconnaissants pour ses trois années de service et nous lui souhaitons bonne chance”, a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard.

Hart a quitté Activision Blizzard au milieu de plusieurs poursuites et enquêtes sur des allégations de harcèlement et de discrimination contre ses employés. Alors que les problèmes juridiques d’Activision Blizzard ont commencé en juillet avec une action en justice du Département californien de l’emploi et du logement équitables, l’annonce de Hart a été faite le jour même où il a été signalé que la SEC avait commencé à enquêter sur Activision Blizzard et certains de ses cadres supérieurs.

Hart n’est que le dernier départ très médiatisé d’Activision Blizzard, après que le président de Blizzard J. Allen Brack et le directeur des ressources humaines Jesse Meschuk ont ​​tous deux quitté l’entreprise début août. On ne sait pas si les départs de Brack et Meschuk sont dus à l’action d’Activision Blizzard. Le directeur du jeu Diablo 4, Jesse McCree, a été évincé de la société en août, après être apparu sur une photo de la tristement célèbre “Cosby Suite” nommée dans le procès en Californie.