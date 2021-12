Le directeur juridique de Robinhood déclare que la réglementation n’expire pas bientôt | Invezz

Dan Gallagher, directeur juridique de Robinhood, estime que le gouvernement américain ne formera pas de sitôt un cadre réglementaire pour l’espace crypto. Il a dit cela lors d’une interview plus tôt dans la journée en discutant du résultat probable de six responsables de la cryptographie témoignant devant les législateurs de Capitol Hill.

Selon Gallagher, ces conversations sont théoriquement existentielles pour l’espace crypto. Alors que les gens supposent que le Congrès agira et légiférera dans l’espace naissant des actifs numériques, il pense qu’il serait exagéré de penser que le gouvernement américain commencera à réglementer les crypto-monnaies de si tôt.

Néanmoins, il pense que le témoignage des six dirigeants de la cryptographie devant le House Financial Services Committee serait instructif pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis et son président, Gary Gensler. Il a ajouté que le monde des crypto-monnaies aux États-Unis comprend deux domaines.

Des deux groupes, Gallagher pense que la plupart comprennent des entités qui échappent à la réglementation. Cependant, l’autre côté fait face au feu de la réglementation. Selon lui, Robinhood entre dans cette catégorie et est déjà fortement réglementé. Il indique que la société de services financiers peut s’occuper de la réglementation.

Néanmoins, il espère que le gouvernement créera des règles rationnelles qui n’étoufferont pas l’innovation ou n’empêcheront pas les investisseurs de choisir.

La SEC n’a pas le pouvoir de réglementer les crypto-monnaies.

Gallagher a en outre noté que la SEC n’a pas le pouvoir de réglementer le marché de la cryptographie comme elle le souhaite. Bien qu’il ne sache pas ce que la SEC ferait si elle obtenait le pouvoir qu’elle recherche, Gallagher a déclaré que le régulateur devrait éviter de mettre en œuvre les mêmes mesures que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) appliquées aux produits dérivés.

Il a convenu que la SEC devrait introduire des politiques de protection des investisseurs. Cependant, Gallagher pense que l’unité d’application de la SEC devrait cesser de déposer des cas d’application en série car cela nuit à l’industrie de la cryptographie. Selon lui, le régulateur devrait remercier les acteurs coopératifs qui tentent de l’aider à tracer la voie de la régulation cryptographique.

Commentant l’examen minutieux croissant des produits d’intérêt adossés à des crypto-monnaies, il a déclaré que le gouvernement avait raison de se méfier de ces produits. Il a ajouté que sa structure garantit que le gouvernement vérifie s’il existe des droits de protection des investisseurs. Il a noté que ces produits sont populaires, mais Robinhood s’en est détourné.

